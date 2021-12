L’associació Clúster Èxit entregarà aquesta tarda els diplomes de les actuacions formatives que l’entitat impulsa a través del programa Incorpora de la Fundació «La Caixa» a un total de 48 participants. Aquest programa té com a objectiu formar persones en risc d’exclusió social i amb dificultats especials, com transtorns mentals severs o discapacitat intel·lectual, i consolidar la seva presència en els llocs de treball.

Durant l’acte, que se celebrarà a les 17h a l’auditori Support-Girona i que també es podrà seguir en directe pel canal de Youtube de l’entitat, s’informarà també dels resultats del pla formatiu i d’inserció laboral. A més, comptarà amb la intervenció de Josep Lagares, CEO de Metalquímia, que oferirà la conferència «La responsabilitat social a les empreses».

El programa Impulsa busca garantir l’èxit en la inserció laboral i la igualtat d’oportunitats pels col·lectius més vulnerables. Així treballen cada cas de manera personalitzada amb 3 línies d’actuació diferent. La primera, «Autoocupació», destinada a l’acompanyament de futurs emprenedors a qui ofereix assessorament, ajuda pr a buscar finançament i seguiment abans, durant i després de l’inici de l’activitat empresarial. La segona és «Reincorpora», que s’enfoca a crear segones oportunitats per a persones privades de llibertat, a qui acompanyen en el seu desenvolupament personal per tornar-se a sentir part de la societat després del seu pas per un centre peniteniciari, ofereixen formació teòrica i pràctica per a augmentar la seva ocupabilitat, orienten en la cerca de feina i organitzen serveis solidaris a la comunitat. Finalment, la línia «Salut Mental» se centra en eliminar les barreres existents en salut mental, generant oportunitats de feina a través de la col·laboració entre entitats socials i empreses.