«La Iolanda viu en un habitatge de lloguer social, però molts mesos no pot pagar la quota de lloguer ni les despeses de l’aigua, llum i gas». «La María és víctima de violència masclista». «En Julio és un jove amb un perfil educatiu que molts consideren de fracàs escolar». Aquestes tres històries de vida van ser les protagonistes de la campanya del Giving Tuesday que va dur a terme la Fundació SER.GI el passat dimarts a través de les xarxes socials.

El Giving Tuesday és una campanya sorgida «a nivell mundial» que vol erigir-se com a contrapès al «consumisme» que promouen el Black Friday i el Cyber Monday. Així, en comptes de fomentar al consum, aquesta jornada busca incentivar i multiplicar les donacions i la captació de voluntariat, i és una oportunitat per a donar a conèixer centenars de projectes socials. Així, la Fundació SER.GI s’hi suma, ja que «volem que la gent pensi que no tothom es pot permetre invertir diners en comprar regals i coses superficials, i alhora convidar tothom a pensar en els altres i poder-los ajudar», assegura explica el director de l’entitat, Lluís Puigdemont. Així, més enllà de la recaptació de la jornada, de la qual la fundació no en té dades concretes, l’important de la campanya és fomentar la «sensibilització i donar a conèixer aquesta iniciativa».