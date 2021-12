La campanya de vacunació de terceres dosis ja ha iniciat l’ampliació a la franja poblacional d’entre 60 i 70 anys i també s’administren a treballadors sanitaris i sociosanitaris. Per tal de descongestionar els centres d’atenció primària, Salut anirà obrint nous punts de vacunació. En el cas de la Regió Sanitària de Girona s’estableixen als mateixos espais de Blanes, Figueres, Ripoll i Olot. A Girona, el punt serà a la seu de la Generalitat, punt on ja s’estava vacunant en la fase final de la campanya massiva i a Calella, és l’únic punt on es canvia d’espai.

Aquests punts s'encarregaran d'administrar tant les dosis de reforç com les primeres i segones de la vacuna contra la Covid-19. Aquests espais estaran oberts a tota la ciutadania. En concret, es tracta de la Seu de la Generalitat a Girona; el Centre Cultural Molí de l'Anguila de Figueres; el local Mas Enlaire de Blanes; la Sala Eudald Graells de Ripoll, el Casal Marià d'Olot i a Calella, que es trasllada de la Fàbrica Llobet-Guri a l'Espai Mercat. Possible punt al Baix Empordà La majoria dels punts ja han estat operatius com a centres vacunals en algun moment de la campanya de vacunació i, de fet, tres d'ells –Blanes, Olot i Ripoll- seguien en funcionament actualment com a punts de proximitat per als usuaris de la seva Àrea Bàsica de Salut. També s'està treballant per posar en marxa un punt de vacunació poblacional al Baix Empordà. En el cas de Blanes, el canvi a punt de vacunació poblacional es produirà demà dijous i a Olot i Ripoll, serà a partir del divendres 3. Pel que fa a Calella s'estrenarà el nou emplaçament el dijous 9 de desembre, un cop fet el trasllat de la Fàbrica Llobet-Guri a l'Espai Mercat, i en relació a la Seu de la Generalitat a Girona, s'habilitarà l'Espai Santa Caterina també a partir del dijous 9. Per últim, s'està treballant per reobrir el Centre Cultural Molí de l'Anguila de Figueres properament. Paral·lelament a aquests sis punts poblacionals, la resta dels CAP, també podran seguir vacunant de la COVID-19 als usuaris de la seva àrea de salut amb cita prèvia. S'obre per als més de 66 anys Finalment, Salut ja ha obert la vacunació de les dosis de record per les persones de 65 a 69 anys, i més endavant i de forma progressiva, la de 60 a 65 anys. Aquesta tercera dosi ja s'està posant a les persones de 70 o més anys, als usuaris de residències, els vacunats amb Janssen i les persones immunodeprimides. I que a més de la franja dels 60 a 69 anys, també s'administra al personal sanitari i sociosanitari així com també a les persones residents en centres sanitaris i sociosanitaris diferents a residències de gent gran. En tots els casos, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va dir ahir que «reben indistintament una dosi de record de Moderna o bé de Pfizer. Totes dues funcionen molt bé». Les persones de més de 70 anys també ja poden demanar cita.