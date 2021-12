L’aeroport de Girona-Costa Brava sumarà una nova destinació per a l’estiu vinent. Es tracta de la capital de Filàndia, Helsinki, on Ryanair oferirà dos vols setmanals (dimecres i dissabte) durant la temporada d’estiu, és a dir, entre els mesos de març i octubre. D’aquesta manera, l’aeroport gironí farà un nou pas per obrir-se al turisme nòrdic, un mercat que en els darrers anys havia quedat en segon pla per a les instal·lacions de Vilobí d’Onyar. D’aquesta manera, Ryanair ja preveu, a hores d’ara, més d’una vintenta de destinacions per a l’estiu vinent des de Girona, incloent-hi la recuperació de quatre rutes que en els darrers anys havia deixat d’operar, com París, Riga, Leeds i Knock-Oest d’Irlanda.

Anys enrere, Ryanair havia apostat pel mercat nòrdic des de l’aeroport de Girona, amb destinacions com Oslo (Noruega) o Estocolm-Västeras, Karlstad i Malmö (Suècia). Tot i això, les baixes taxes d’ocupació d’aquestes connexions van fer que acabessin caient dels plans de la companyia. Ara, Ryanair vol tornar a apostar per aquest mercat amb una connexió amb Helsinki, que se suma a una nova aposta per als països bàltics, amb una connexió amb Riga (Letònia). La companyia irlandesa ha anunciat aquesta setmana 22 noves rutes per a l’estiu que ve des d’aeroports espanyols, incloent-hi la que unirà Girona amb Helsinki. En un comunicat, la companyia va destacar que l’obertura d’aquestes rutes reforça el seu compromís amb Espanya per reconstruir la seva indústria turística, «jugant un paper clau en la recuperació de llocs de treball i l’economia local». «Després de dos estius amb restriccions de viatge interminents, els nostres clients espanyols ara tenen 22 nous itineraris per escollir en les seves ansiades vacances d’estiu per al 2022», afirmen des de la companyia. Per tal de promocionar les noves destinacions, Ryanair ha llançat diverses ofertes. A hores d’ara, Ryanair ha posat a la venda bitllets per a unes 25 destinacions l’estiu que ve des de l’aeroport de Girona, tot i que aquesta planificació encara podria variar en els propers mesos. Per exemple, de moment hi ha molt poques destinacions per al Regne Unit ( Bournemouth, Bristol, Leeds-Bradford i Londres Stansted), tot i que es podrien ampliar si la companyia veu que la conjuntura és favorable. A hores d’ara, les rutes que té previstes Ryanair des de Girona per al proper estiu són Dusseldorf, Frankfurt Han, Karlsruhe-Baden i Memmingem (Alemanya), Brussel·les Charleroi i Brussel·les Zantem (Bèlgica), Budapest (Hongria), Cork, Dublín i Knock-Oest d’Irlanda (Irlanda), París (França), Riga (Letònia), Lamezia, Milà, Nàpols, Pescara i Pisa (Itàlia), Riga (Letònia), Cracòvia, Poznan i Wroclaw (Polònia), i Bournemouth, Leeds Bristol i Londres Stansted (Regne Unit).