Des del passat mes de juliol, deu serveis d’urgències d’hospitals catalans (Clínic, Bellvitge, Mar, Sant Pau, Esperit Sant, Taulí, Althaia, Trueta, Arnau de Vilanova i Santa Tecla) estan embarcats en el projecte Urgències VIHgila, un programa específic que té com a objectiu diagnosticar pacients infectats pel VIH i que ells no ho saben. A Catalunya, al voltant del 9% d’infectats desconeixen la seva situació i són els responsables de la major part dels nous contagis. Es tracta d’un subgrup específic de pacients que s’escapa, per motius diversos, del diagnòstic precoç i que el sistema sanitari fa anys que intenta identificar i reduir. Fins ara, però, aquest subgrup de pacients, petit en percentatge però important pel que fa a la transmissió de la malaltia, es resisteix a ser identificat i eradicat.

Així, davant de consultes per malalties o circumstàncies relativament comunes a urgències que se sap que es presenten en més freqüència en els pacients infectats pel VIH que en la població general no infectada, el metge d’urgències, previ consentiment del pacient, sol·licita una serologia VIH. Aquesta serologia no interromp el procés assistencial, doncs es tracta de pacients que consulten per simptomatologia d’infecció de transmissió sexual, pràctica de chemsex o bé sol·licitant tractament profilàctic després d’una situació de risc de transmissió de VIH, o que són diagnosticats d’herpes zòster, pneumònia o síndrome mononucleòsica. En totes aquestes circumstàncies, en la pràctica clínica habitual el pacient és donat d’alta. En el cas que la serologia resulti positiva, com ja ha passat en 11 pacients dels més de 1700 testats (un 0,6 %), el centre contacta amb el pacient per fer-ne el seguiment i iniciar el tractament. El programa està liderat des de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències i s’estendrà durant dos anys a través d’un total de 20 serveis d’urgències catalans gràcies a una beca de formació de GILEAD Sciences. Té com a objectiu prioritari diagnosticar 250 nous casos de VIH a Catalunya que, en absència del programa, veurien retardat el seu diagnòstic.