L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha iniciat les obres d’enderroc d’un edifici del Carrer Major de Santa Magdalena. En concret, està tirant a terra el que està ubicat al número 7 d’aquesta via que es troba al bell mig del Barri Vell del municipi. El consistori preveu que, un cop s’hagin finalitzat les obres d’enderroc d’aquesta construcció, s’adeqüi l’espai per a fer-lo servir d’aparcament. A aquest nou equipament s’hi podria accedir des de la Plaça Juvinyà, que queda al carrer paral·lel al Major que duu el mateix nom. La idea inicial és construir-hi també una escala per a vianants que permeti connectar el carrer Major de Santa Magdalena amb el carrer i la plaça Juvinyà.