Turisme Garrotxa i la Fudació EuroPACE han signat un conveni per millorar la sostenibilitat dels establiments turístics de la Garrotxa. L’acord es va materialitzar en una roda de premsa que va tenir lloc ahir, i permetrà que els establiments associats a Turisme Garrotxa puguin gaudir d’un assessorament energètic gratuït dut a terme per la fundació EuroPACE perquè puguin augmentar la seva eficiència i estalvi energètic. També podran rebre assessorament per utilitzar fonts d’energia renovable, segons van explicar en un comunicat, que assegura que «gràcies a aquest conveni els establiments tindran més eines per adequar-se al model de desenvolupament turístic de la Garrotxa, basat en la Carta Europea de Turisme Sostenible».

El comunicat incideix que a la Garrotxa, el 65% dels edificis van ser construïts abans del 1980, quan la normativa no contemplava cap requeriment energètic. Per això, la comarca vol promoure una regeneració del parc d’edificis per millorar l’eficiència energètica.