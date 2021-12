L’equip de govern de l’Ajuntament de Llagostera (ERC i CUP-Alternativa), va fer balanç del pacte de mandat entre les dues formacions fruit del resultat de les eleccions municipals. L’acte es va fer dimarts al Teatre Casino Llagosterenc. «Volem retre comptes a la ciutadania i recordar i detallar els compromisos adquirits en el pacte per avaluar-ne el grau de compliment», va explicar l’alcalde de Llagostera, Antoni Navarro (ERC), acompanyat dels regidors de l’equip de govern. L’alcalde, i cada regidor, va detallar les accions dutes a terme des de les respectives àrees i es va obrir un torn de preguntes obert al públic.

El portaveu de CUP-Alternativa per Llagostera, Enric Ramionet, va destacar que amb l’audiència pública es fa un exercici de transparència i proximitat amb la ciutadania. Per fer-ho també s’ha editat una publicació que es farà arribar casa per casa durant els propers dies.