El ritme de desnonaments a la província de Girona s’ha recuperat per primera vegada després d’un any amb xifres atípicament baixes per culpa de la pandèmia. Entre juliol i setembre els jutjats de primera instància han ordenat l’execució de 300 desnonaments a les comarques gironines, que si bé la xifra és més baixa que la del trimestre passat -concretament un 29% menys- és també un 6% superior al mateix trimestre de 2019.

La situació d’emergència social provocada per la pandèmia va obligar el Govern de l’Estat a decretar moratòries per evitar desnonaments a famílies que estan de lloguer sense cap alternativa d’habitatge, així com en el pagament de lloguers. Les moratòries s’han prorrogat en diverses ocasions, l’última fa un mes, i s’ha ampliat fins al 28 de febrer de 2022.

Del total de desnonats a la demarcació durant el tercer trimestre, una gran part, 221, van ser expulsats per no poder fer front al lloguer. La resta, concretament 61, van incomplir el pagament d’una hipoteca. L’any passat va tancar amb 977 desnonaments a la província, dels quals 373 es van executar per ordre dels jutjats de la ciutat de Girona. És una xifra que no té precedents, ja que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va començar a comptabilitzar aquestes dades el 2013, i aquell any se’n van practicar 1.833, la tercera xifra més baixa de la sèrie històrica. Val a dir que el 2019 va tancar amb la segona xifra més baixa: 1.793, i pocs mesos abans d’acabar l’any, l’estadística recollida pel CGPJ ja en suma 1.086, és a dir, més de quatre desnonaments cada dia.

L’any amb més desnonaments des que hi ha xifres va ser el 2018, amb 2.120 execucions. Per últim, s’han interposat disset demandes per ocupacions als jutjats de la província.

El CGPJ també difon dades sobre l’impacte de la crisi econòmica al mercat laboral. En aquest sentit, durant el tercer trimestre s’han presentat 95 concursos de creditors a la demarcació, només onze menys que durant el trimestre anterior. L’any 2021 suma de moment 306 concursos, una xifra que de seguir la tendència anual, podria superar la de l’any passat, que va tancar amb 365 concursos presentats als jutjats gironins, dels quals 139 els ha dut el jutjat Mercantil de Girona. La xifra assolida aquest trimestre és la més elevada des que es van començar a registrar les sèries històriques l’any 2007.

D’altra banda, els jutjats socials han rebut 374 demandes per acomiadaments, que des de principis d’any ja superen el miler, amb un total de 1.167.

Catalunya, la més afectada

Catalunya és la comunitat autònoma que més llançaments -terme jurídic per denominar els desnonaments- ha practicat, concretament 1.951, que representa un 25,5% del total de l’Estat. Cada dia es practiquen més de set desnonaments a Catalunya, i la majoria dels casos, un 69%, és per impagament del lloguer, amb 1.344 expulsions. Pel que fa als concursos de creditors presentats als jutjats mercantils i de primera instància, Catalunya també concentra la xifra més elevada de l’Estat. Durant el tercer trimestre se n’han presentat 617, que suposa el 32,4% del total.