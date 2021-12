L'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Santjaume, s'ha mostrat indignada per la manca d'informació que estan rebent sobre el descarrilament d'un tren de l'R3, que ha obligat a interrompre el servei. En declaracions a l'ACN, ha assegurat que «és indignant que no siguin capaços de dir-nos quan es podrà arreglar i quin és l'abast de l'afectació». A més, Santjaume lamenta que es troben amb el greuge afegit que estem a les portes d'un pont i aquest cap de setmana s'inicia la temporada d'esquí a La Molina. «Per nosaltres és bàsic que el tren funcioni, ja hem viscut altres temporades d'esquí sense tren i és un problema molt gros que cal esmenar», ha remarcat. El descarrilament ha estat causat per una esllavissada de blocs de pedra.

Santjaume assegura que l'única informació que ha rebut per part de la companyia ferroviària és un missatge a tres quarts de vuit del matí on se l'ha informat del descarrilament i una posterior trucada a les 11 del matí «informant-nos de la situació». «Només ens diuen que hi ha hagut un descarrilament amb rocs i arbres trencats, però no ens donen cap informació de quan ho repararan ni quan restabliran el servei», lamenta l'alcaldessa, que diu que no poden informar els veïns ni la ciutadania de quina és la previsió d'obertura de la línia. A més, l'alcaldessa diu que el descarrilament té lloc a les portes del pont de la Puríssima i amb la imminent obertura de les pistes d'esquí de la Molina. Segons ella, molta gent utilitza aquesta línia de tren per arribar-hi tenint en compte que «a l'hivern les carreteres que hi accedeixen són complicades perquè estan glaçades i s'ha d'anar per la collada de Toses». «Ja hem viscut altres temporades d'esquí sense tren i és un problema molt gros que cal esmenar», ha puntualitzat. En aquest sentit, ha tornat a reclamar més inversions per aquesta línia, una infraestructura que considera clau pel Pirineu i que, a més, recorda que és transfronterera. «Aquesta línia requereix una inversió contínua i, malgrat que sí que s'han previst inversions a l'R3, no són suficients perquè es troba en un estat molt precari», ha remarcat.

La plataforma d'usuaris reclama poder viatjar amb seguretat

Des de la plataforma d'usuaris de l'R3, 'Perquè no ens fotin el tren', també han reaccionat a l'esllavissada tot denunciant la falta d'inversió. «Amb un bon manteniment de la infraestructura, el descarrilament d'aquest matí s'hauria pogut evitar, volem poder viatjar en tren de manera segura», remarcaven a les xarxes socials. També recorden que la mateixa línia va estar interrompuda entre el juny del 2020 i fins a principis de maig 2021 pels treballs de millora de l'estructura del túnel de Toses. Unes obres que ja es van endarrerir dos mesos més del previst per un despreniment a l'interior. Els usuaris es pregunten per què no es va aprofitar aquells mesos d'interrupció per fer millores a la línia en punts com aquest.