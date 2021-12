L’escola del Bosc de la Pabordia es transforma en un centre artístic

L’escola del Bosc de la Pabordia de Girona ha celebrat aquests dies La setmana de la ficció, transformant l’escola en un laboratori artístic. Des del dilluns fins ahir, les aules han acollit les instal·lacions de cinc artistes de diferents disciplines. Per exemple, el gimnàs era una exposició d’obres de ceràmica i peces de vestuari de teatre. Una de les aules també es va convertir en una sala de miralls per conscienciar de la crisi climàtica o una altra classe era una caixa fosca gegant des d’on els infants podien aprendre com funcionen les càmeres de foto. L’objectiu era que els professors aprofitessin els espais per reflexionar sobre diferents conceptes a través de les obres artístiques.

Les arts poden convertir-se en una porta d’entrada a molts coneixements, i, amb aquest objectiu, l’escola del Bosc de la Pabordia de Girona organitza cada any una setmana centrada en les arts. La directora del centre, Anna Nadal, destaca que sempre es busca un sentit ampli de les arts i per això hi inclouen «escultura, música, dibuix, ioga i moltes altres coses». A través de diferents instal·lacions que es fan a les aules, els infants interactuen amb aquestes obres i a partir d’aquí els mestres comencen a desenvolupar conceptes molt diversos. Aquest any, l’escola ha col·laborat amb sis artistes diferents. Es tracta de Jaume Geli, Anna Agustí Hontangas, Jordina Ferrando, Paula Clay i Frederic Lebail. Des de la direcció de l’escola es destaca que el muntatge de tots aquests espais es va fer en un sol cap de setmana per tal que l’alumnat veiés l’escola transformada quan va arribar el dilluns a les nou del matí. Per fer-ho, tots els mestres de l’escola van anar-hi el dissabte al matí a instal·lar tots els espais dissenyats. A més, també van comptar amb la participació d’unes seixanta famílies, que van col·laborar-hi. diferents temàtiques. La conscienciació sobre el canvi climàtic, el funcionament de les càmeres o el camuflatge són alguns dels aspectes sobre els quals han reflexionat els alumnes. F