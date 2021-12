«El que ens hem trobat» i «les decisions que nosaltres mateixos hem pres». Aquests dos components són, segons el pensament del sociòleg francès Pierre Bourdieu, les que determinen la nostra inclusió en una determinada classe social. Marina Subirats va estudiar, i conèixer personalment, Bourdieu en la seva decisiva etapa de formació a París on la sociòloga barcelonina va començar «un llarg camí en l’àmbit dels estudis de gènere i coeducació» que, entre molts altres reconeixements, la van portar a entrar ahir al claustre de la Universitat de Girona com a nova doctora honoris causa. Arrencant des de l’obra Bourdieu, Subirats ha incidit sempre la seva recerca en el combat contra les desigualtats en el camp de l’educació davant «d’una transmissió dels gèneres que no és equitatiu», però en el seu discurs d’acceptació d’ahir a l’Aula Magna Modest Prats es va centrar en la investigació que més l’ha ocupat en els darrers temps: la transmissió de la feminitat de mares a filles.

Subirats va arrencar amb una definició provocadora - «la relació entre mares i filles és estructuralment perversa»- per recordar com al llarg de la història hi ha molts exemples de societats on «les dones s’han vist obligades, de manera forçada, a passar de ser un ésser natural a un ésser social». La sociològica barcelonina va apuntar que «la família és la primera institució socialitzadora» i, per tant, la primera que transmet els gèneres i els seus estereotips. Marina Subirats va posar exemples de cultures com la xinesa (peus embenats), africanes (ablació) o les magrebines on mares que, «les estimen molt», volen «convertir les seves filles en dones» segons els cànons de societats patriarcals que, almenys en el món occidental, estan canviant, però «segurament menys del que, segurament, ens pensem». Un canvi que, va alertar la sociòloga, passa perquè les mares d’ara no «imposin aquests estereotips» que, però, els hi arriben a les noies amb més força a través dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, de la publicitat, de les xarxes... «És una forma de transmissió dels estereotips de gènere molt més complicat de combatre, perquè s’ha passat de la imposició per part de les mares a la seducció dels mitjans de comunicació, de la publicitat...».

I aquí, sense que ho acabés fent, és on Marina Subirats podria haver tornat a Bourdieu per apuntar que aquesta transmissió de gèneres de mares a filles no només passa per les decisions que prenen les primeres sinó pels que es troben, en la seva vida, les segones.

De la mateixa manera que, com va recordar el seu padrí en l’acte d’ahir, el pedagog Jordi Feu, la circumstància d’haver estudiat de petita a l’Escola del Mar, un centre públic de Barcelona amb una metodologia molt oberta, li va «impregnar el caràcter que l’ha acompanyat tota la vida» com, posteriorment, la decisió d’anar a estudiar a l’École Pratique des Hautes Études de París, «on va fer la seva veritable formació». Per la seva part, el rector en funcions de la UdG, Quim Salvi, va destacar la seva satisfacció per l’entrada al claustre de Marina Subirats per «la seva condició de sociòloga compromesa amb l’estudi de les desigualtats socials i molt especialment les que afecten les dones».