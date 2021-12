Més de la meitat de les famílies dels alumnes de l’escola Santa Margarida de Quart reclamen la dimissió de l’equip directiu del centre. Els pares i mares dels estudiants van protestar ahir al matí contra la direcció del centre escolar col·locant una pancarta a la tanca de l’escola on es llegia «Farts de l’equip directiu. Dimissió!». Els impulsors d’aquestes protestes han recollit també les signatures de 175 pares, tal com ha comprovat Diari de Girona, que suposen més de la meitat dels 326 pares i mares que es calcula que hi ha al centre. Per tant, serien un 53,6%.

Els pares denuncien que, després de la jubilació de l’antiga directora de l’escola, fa quatre anys, l’entrada del nou equip directiu ha comportat «un canvi de sistema» que ha causat una «baixada del nivell educatiu» al centre, segons explica Gemma Borgoñoz, mare d’una alumna. A més, un comunicat emès per les famílies en motiu de la protesta d’ahir recull una sèrie de queixes. Expliquen que «diferents pares han denunciat càstigs severs i perllongats», que «molts professors de tota la vida [...] han marxat de l’escola i el professorat fa molta rotació sense acabar els cicles en moltes ocasions», que «hi ha manca de comunicació» i que «si algun alumne té necessitats especials, en molts casos l’equip directiu no ho gestiona». Alhora, es mostren també en desacord amb l’equip directiu en l’aplicació de la normativa relativa a la prevenció del coronavirus al centre. Denuncien que els nens han de fer cua al carrer de fora de l’escola, ja que entren de manera esglaonada a l’edifici i consideren que la direcció hauria de permetre fer la fila al pati. «Aquí al carrer estem just al costat de la carretera, i qualsevol dia hi haurà un atropellament», denuncia Borgoñoz. Així, les famílies del centre han fet arribar una queixa al Departament d’Educació, tot i que denuncien que no han rebut resposta. «Moltes famílies ens sentim tristes i desemparades, ja que la situació, en comptes de millorar, cada cop és pitjor», lamenten en el comunicat. Inspecció en procés Des del Departament, el director territorial d’Educació, Adam Manyé, afirma que van rebre la informació sobre el cas fa dos o tres dies i assegura que «la inspecció hi està treballant» per a poder «mediar» i parlar en tothom. Manyé explica que han detectat desavinences de comunicació entre la directiva del centre escolar i les famílies i que també tenen «diferents maneres de veure com s’han d’aplicar els protocols i les normatives». Per això, Manyé creu que «els equips directius són persones i s’ha de trobar l’espai per a poder parlar i explicar-se», i afirma que el Departament està treballant per «trobar un punt mig» que satisfaci tant les famílies com a l’equip directiu. Diari de Girona s’ha intentat posar en contacte amb la direcció de l’escola Santa Margarida de Quart per a accedir a la seva versió, però no ha obtingut resposta.