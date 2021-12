L’escalada de contagis de les últimes setmanes a la Regió Sanitària de Girona ja comença a impactar en tots els hospitals gironins tenint en compte que el nombre d’ingressats ja supera el centenar. És per això que la majoria ja està prenent mesures per poder afrontar la sisena onada amb garanties. Els més pioners van ser els de Campdevànol i Figueres, on fa setmanes que es van reduir les visites de familiars a pacients no covid-19. En el cas de Figueres, també va haver de reduir l’activitat assistencial.

Actualment, tots ja han reduït les visites de familiars a franges horàries concretes i en la majoria de casos estan limitades a una persona. En el cas del Trueta, a partir d’avui s’aplica un nou canvi i és que fins ara la unitat de neonatologia i UCI pediàtrica podia rebre la visita de dos acompanyants per pacient i ara ja només en podrà ser un. L’hospital d’Olot també aplica restriccions i a partir d’avui totes les visites es redueixen a dues franges diàries i les classes de preparació al part i postpart passaran a ser telemàtiques, com a principal novetat. La resta d’hospitals es mantenen amb les restriccions que tenien. Respecte a l’activitat assistencial, gairebé tots els centres sanitaris han reduït activitat quirúrgica no urgent. En el cas del Trueta, hospital referent de la regió, des de dilluns passat ha anul·lat dues sessions de tarda de cirurgia programada per tal de poder alliberar professionals i destinar-los a l’atenció de pacients amb coronavirus. Problemes a Consultes externes D’altra banda, el sindicat Comisions Obreres (CCOO) va expressar «malestar» en la darrera reunió de Junta de personal perquè l’activitat ha augmentat considerablement a Consultes externes. Segons informa el sindicat a aquest diari, «hi ha molts usuaris que es fan PCRs i hi ha molta coincidència horària, fet que ha provocat un embús a la sala d’espera». Aquesta situació, segons CCOO, també provoca un problema «de risc» per coronavirus, «tenint en compte que hi ha usuaris que s’esperen per altres especialitats». Segons fonts de l‘hospital, molts dels usuaris es fan proves per a operar-se i, per un canvi de protocol, ja no se les fan al centre ubicat al Güell, com passava abans. Afirmen que es donaran hores «més espaiades» i augmentarà el personal.