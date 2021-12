Diumenge passat, a la missa dominical, els mossens anunciaven un nou any. Un any gens conegut de molts i mal conegut de no pocs. L’Església enceta el seu any nou el primer diumenge d’Advent. No és simplement la preparació per Nadal. És la representació, in vivo, dels fets més fonamentals de la vida de Jesuscrist. S’anomena l’Any Litúrgic.

Els fets capitals de l’existència humana de Jesús, els més remarcables de la seva existència, són represos per la Història i aprofundits per la fe. Hi ha veritats de la vida de Jesús que només es poden captar per la fe.Jesucrist, profundament, només s’entén per la fe. L’Any Litúrgic desplega els fets cabdals de la vida i de les paraules de Jesús. Un creient també pot quedar-se a la superfície de fets grandiosos. Un no creient pot enriquir-se amb el pensament humanístic de Jesús. Fins i tot es retroba en la Declaració de Drets de l’Home. El que passa sovint és que el coneixement natural, històric, de Jesuscrist, és rebutjat per ideologia, perquè tot Crist és rebutjat. L’Any Litúrgic no és només un aniversari. És un submergir-se en la realitat de la paraula de Jesús, de la persona de Jesús. Com el matrimoni no és una simple relació afectiva o sexual. És un submergir-se en l’altra persona de l’altre, en la seva totalitat. L’Any Litúrgic és deixar-se penetrar per la humanitat i la divnitat de Crist. Tranformar-se i transformar el nostre món segons el pensament de Jesús de Natzaret. Ell és la font de l’esperança en el temps i fora del temps. Nadal és un atreviment segur d’esperança. Hi fa pensar l’estrella lluminosa de la Sagrada Família de Barcelona.