El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, assegura que el partit no canviarà la línia ideològica que està seguint després del congrés extraordinari que se celebrarà d’aquí a quinze dies, perquè «està donant molt bon resultats». Illa va explicar ahir que els membres del PSC «se senten còmodes» amb la línia que està marcant el partit i aposta que el congrés serveixi per «preparar-lo per governar Catalunya». El futur primer secretari del PSC va tornar a carregar contra el Govern «dividit» que té Catalunya es va posicionar de nou com alternativa. Tot plegat en la inauguració que es va fer a la Casa de Cultura de Llançà de l’agrupació local socialista Llançà-Portbou.