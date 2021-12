L’ampliació de la vacunació de terceres dosis de la covid-19 a la franja de 60 a 64 anys i l’augment de la demanda de primeres dosis, per als no vacunats, va esgotar ahir al matí tota l’oferta de cites prèvies disponible a la província de Girona.

Des d’aquesta setmana, Salut està treballant per habilitar sis punts de vacunació de la covid-19 externs als centres d’atenció primària, per tal de descongestionar-ne l’activitat. Alguns ja estan operatius i d’altres ho estaran en els propers dies; a més també s’està plantejant obrir-ne un al Baix Empordà.

Per tal d’evitar fer cues «innecessàries» i guanyar «eficiència», el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha demanat a la població que demani cita prèvia a través de la pàgina web tant si es tracta de la primera i la segona dosi com de la dosi de reforç, en els col·lectius que els pertoqui en aquest últim cas. «Ara el que toca és demanar hora: la gent està fent cues i hi ha cites disponibles». Aquesta disponibilitat, però, es va esgotar ràpidament ahir al matí a Girona i si algú volia vacunar-se s’havia de desplaçar fora de la província.

Segons fonts de Salut, «l’oferta es va apujant progressivament i en els propers dies se n’obriran més». De fet, ahir a la tarda ja n’hi havia de disponibles altra vegada però Salut va avisar que «pot ser que es tornin a omplir ràpidament per l’alta demanda».

Per tot això, el Departament recorda que de forma paral·lela els CAPs encara vacunen i també hi ha dosis de reserva per a vacunacions sense cita prèvia, opció que no és tan preferible per facilitar la feina a l’equip de professionals que vacunen.

Més de 70.000 terceres dosis

Fins ahir, Salut ja havia administrat 74.861 terceres dosis. Aquesta setmana, també s’han començat a injectar les dosis de record a personal sanitari i sociosanitari. En aquest cas, se’ls sol administrar al mateix centre on treballen.