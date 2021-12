El Col·legi Sant Josep i la llar d’infants Les Cent Fonts de Sant Hilari Sacalm finalment no entraran a la xarxa de centres públics, tal com demanava l’Associació de Pares de Família del municipi (APFSHS), que és la propietària del centre. Així els ho va comunicar el Departament d’Educació, que va convocar els pares i mares a una reunió a Barcelona per donar explicacions sobre aquesta decisió. Van assistir a aquesta trobada alts càrrecs i responsables del Departament, entre els quals el Director General de Centres Privats i Concertats i el Director General de Centres públics, així com l’APFSHS, a més de l’alcalde i la regidora d’Educació de Sant Hilari.

Els centres han demanat la seva integració a la xarxa de centres educatius de titularitat de la Generalitat des del 2019, després de la publicació del Decret Llei 10/2019. Segons explica el portaveu de les famílies, David Ruiz, l’objectiu de l’entrada a la xarxa pública era assegurar la viabilitat de l’escola. «Estem en perill», assegura. Actualment aquests centres escolars són concertats i propietat de l’Associació de Pares de Família de Sant Hilari Sacalm, de manera que, segons afirma Ruiz, es tracta d’una escola «sense ànim de lucre». Per tant, depenen «de les subvencions que reben i de les quotes dels pares». En els darrers anys «veiem perillar la continuïtat del centre», avisa.

Així, els propietaris de l’escola i la llar d’infants valoren que, si finalment s’arribés a un escenari de tancament dels centres, «seria negatiu tant per l’escola com pel poble», valora Ruiz. «Quan batega una escola, batega un poble», explica la APFSHS en un comunicat, on afirmen que el Col·legi Sant Josep i la llar d’infants Les Cent Fonts són un projecte singular arreu del territori que ha de tenir «la continuïtat garantida». «L’escola ha construït un projecte ferm durant més de 50 anys d’història, els seus valors transcendeixen les aules i es consoliden a tota la comunitat educativa com a entitat assembleària que és», afegeixen.

En aquest sentit, el Departament d’Educació ha manifestat la seva satisfacció amb el projecte educatiu dels centres. «Els encanta», afirmen des de l’AFPSHS. Per això, entenen la negativa a la seva integració a la xarxa pública com «una resposta contradictòria».

El Departament vol «ajudar»

El director dels serveis territorials d’Educació a Girona, Adam Manyé, confirma que el Departament valora positivament el projecte escolar. Tot i això, afirma que els dos centres de Sant Hilari no compleixen diversos dels paràmetres establerts al Decret Llei 10/2019 per a entrar a la xarxa de centres públics (entre els que cita paràmetres d’instal·lacions, patrimonials, de planificació, o de nombre de nens al municipi), tal com es va explicar als representants dels pares en la reunió que van tenir amb Educació a Barcelona. «Ells en són conscients», assegura. De tota manera, i encara que «la integració no sigui possible», afirma Manyé, «el Departament mirarà d’ajudar-los en tot el possible perquè el centre sigui viable». «No voldríem que l’escenari fos que no siguin viables», continua, i afegeix «ja ens agradaria que la demografia acompanyés».

Mentrestant, des de l’Associació de Pares de Família de Sant Hilari segueixen buscant formes de finançament per a l’escola. David Ruiz afirma que no tanquen la porta al Departament i que seguiran intentant accedir a la xarxa de centres públics, però reconeix que a l’hora, l’escola busca renovar-se i cercar finançament en altres llocs.