Una setmana després de l’intent fallit d’estendre el passaport Covid a la restauració, gimnasos i residències, ahir la mesura es va reinstaurar a tot Catalunya amb la mateixa incertesa que el primer dia. I és que hi ha molts dubtes que segueixen sense resoldre’s. Qui més va viure aquest neguit ahir van ser els bars i restaurants que, tot i que a diferència de la setmana passada ja tenien a punt l’aplicació que havien de fer servir per validar els certificats dels clients, encara no sabien com havien de gestionar algunes situacions.

«Si un client no té el passaport però pot consumir a la terrassa, què hem de fer si vol entrar a dins l’establiment per anar al lavabo o a pagar, per exemple?», es preguntaven ahir un dels socis del Lapsus Cafè, Adrià Cullà, i la propietària del restaurant l’Argadà, Margarita Martí, de Girona. Tots els responsables d’establiments de restauració han rebut un seguit d’indicacions per part de la Generalitat per saber com han d’actuar respecte a aquesta nova mesura, però hi ha alguns punts que s’«obvien» o no queden «clars».

A més, Cullà i Martí coincidien amb una altra preocupació. «Com ho farem a les hores punta, si el personal ja està prou enfeinat servint als cients per també haver de validar els certificats?». En el cas del bar Lapsus Cafè, Cullà explicava que «almenys a la nit tenim el reforç del personal de seguretat que ja demanarà el passaport a l’entrada, tal com es fa a l’oci nocturn. Però durant el dia hi haurà moments complicats i serà un enrenou perquè l’aplicació a vegades tarda a validar els codis QR». Malgrat tot, Cullà es va resignar: «és el que toca fer i ja està, al cap i a la fi entenc que sigui una solució per combatre la pandèmia i no crec que perdem clients, qui tingui ganes de sortir ja trobarà la manera de fer-ho».

Entre els clients que consumien a l’interior del Lapsus Cafè, comentaven que es tracta d’una mesura que «no servirà, perquè estar vacunat no vol dir que no et puguis contagiar. Acaba sent una pressió per als no vacunats i hi ha altres maneres per acabar-los convencent». Durant el matí, l’establiment de la plaça Independència encara no s’havia trobat amb cap client sense el passaport.

Problemes amb els grups grans

D’altra banda, Margarita Martí també vaticinava problemes en grups grans. «Si ve una colla gran, potser n’hi ha que no estan vacunats. Poden decidir no venir a última hora malgrat que ja ho haurem preparat tot». Finalment, també va comentar que no sap com gestionaran aquesta situació els restaurants més petits.

«Sigui d’una manera o de l’altra, des que ha començat la pandèmia, a la restauració sempre ens toca el rebre. Per què no s’exigeix el passaport a l’interior de grans superfícies comercials, on es produeix molta aglomeració de gent?», es preguntava.

Pèrdues als gimnasos

El sector dels gimnasos i complexos esportius assegurava la setmana passada que l’obligació de presentar el passaport Covid per accedir a les seves instal·lacions els suposa una pèrdua d’abonats. Ahir el gerent del gimnàs Punt Groc de Girona, Jordi Casanovas, confirmava a aquest diari que havien perdut un 10% dels clients. «N’hi havia que feia 25 anys que venien i ara és el primer cop que no ho fan. Alguns, fins i tot ens han demanat el full de reclamacions» lamentava.

Ja fa dies que els responsables del centre s’estan preparant per agilitzar els tràmits. És per això que abans que el certificat entrés en vigor, van demanar el passaport als abonats. «Avui ja teníem el document registrat del 25% de clients, així que han pogut entrar sense fer cua. Mentre l’ensenyin una vegada, ja n’hi ha prou», va explicar Casanovas. A més, a l’entrada del recinte esportiu, tenen una tauleta instal·lada amb una aplicació que valida els codis QR.

Casanovas va demanar que, per compensar les pèrdues, el Govern aporti algun tipus de benefici per als clients i, de retruc, el gimnàs. «Ja que ara tots els abonats que estan al gimnàs ja han entrat amb passaport, almenys haurien de poder estar sense mascareta. També estaria bé que si algú té almenys una dosi, pugui fer ús de les instal·lacions, ja que haurà d’esperar unes setmanes i potser es dona de baixa abans de completar la pauta vacunal».

Ben rebut a les residències

Finalment, un altre sector que també exigeix el passaport és el de les residències. En aquest cas, però, la situació és totalment diferent. Anna Gasca, directora de la residència Orpea de Girona, va explicar ahir a aquest diari que «és inqüestionable i primordial que es demani el certificat a tothom qui vulgui entrar a aquest tipus de centres. No ens podem oblidar que les persones que hi conviuen són vulnerables i la gent que hi entra no es pot relaxar en cap moment i ha d’aplicar la normativa».

És per això i, tal com es fa a altres geriàtrics, tothom qui entri ha de mostrar el certificat Covid. En cas que no el tingui, té l’opció de fer-se un test d’antígens gratuït. Aquesta mesura ja es va dur a terme durant el juliol i l’agost, quan hi havia la cinquena onada. Salut ja ha activat el procés que farà arribar als Centres Residencials nous tests d’antígens per realitzar a aquestes persones que no disposin de certificat digital. Els centres residencials també podran acceptar un test realitzat a la farmàcia durant les 48 hores anteriors.

Paral·lelament i segons els darrers protocols actualitzats per la Generalitat, els treballadors es fan proves periòdicament.

«En el cas d’Orpea, exigim la pauta completa de vacunació a tots els treballadors i usuaris. A més, en aquests darrers ja els han posat la tercera vacuna de record i, en el cas dels professionals, està previst que la rebin la setmana que ve», va explicar la directora del centre.