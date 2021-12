Després d’un any marcat per la pandèmia que va obligar a restringir l’oci, enguany la fira del pessebre d’Olot torna i ho fa omplint el municipi de mercats nadalencs i amb diverses novetats, com ara el fil musical de Nadal que durant quatre dies omplirà els carrers de música. Durant el cap de setmana el grup vocal Quartet Mèlt farà una ruta itinerant de nadales pel centre d’Olot entre les 18 i les 20 hores.

La fira comença avui, i durant els quatre dies que s’allargarà comptarà amb diversos mercats, com ara el mercat de Nadal Km O a la plaça Major, les casetes d’artesans pessebristes a la plaça d’Esteve Ferrer o el mercat de Nadal a la plaça Pia Almoina i al carrer Alfons Vè. Enguany tornaran les activitats complementàries a la fira, que es concentraran a una carpa instal·lada a la plaça del Carme que es podrà visitar d’11 a 14 hores i de 16.30 a 19.30 hores. S’hi faran tallers de treballs manuals, contes i activitats de construcció de titelles, entre d’altres. Entre els actes més destacats, dilluns hi haurà una cercavila del gegantó Tió acompanyat de l’Esbart d’Olot i els Ministrers de la Bouera. D’altra banda, i també a partir d’avui, es podran visitar els pessebres tradicionals instal·lats a diverses instal·lacions del municipi, que es podran trobar al pati de l’Hospici, al Museu dels Sants, Can Trincheria, a la Biblioteca Marià Vayreda i al Claustre del Carme. El Pessebre de la Ciutat s’instal·larà al pati de l’Hospici, com cada any, compta amb un muntatge estètic i visual i ha estat ideat per David López.