Tres de cada deu gironins que han intentat suïcidar-se ho han provat una segona vegada. Tot i que els motius són diferents, la psiquiatra de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) del centre de Salut Mental de la Selva Interior, Àngels Deu, remarca que totes aquestes persones comparteixen un mateix objectiu, "deixar de patir". En aquest sentit, Deu assenyala la importància que té la detecció precoç de les persones que "tenen pensaments". "És important que l'entorn, les àrees bàsiques de salut puguin donar l'alarma en cas que una persona comenci a mostrar la voluntat de suïcidar-se", assenyala la psiquiatra. Deu explica que tracten totes les temptatives "de la mateixa manera" i diu que "és bo parlar-ne" perquè "tots ens hi podem trobar".

A les comarques gironines 107 persones van intentar treure's la vida el 2020. Una xifra menor a la d'anys anteriors, malgrat l'esclat de la pandèmia. En aquest sentit, la psiquiatra de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) del centre de Salut Mental de la Selva Interior, Àngels Deu, assenyala que caldrà "veure com evoluciona" aquest 2021. Un dels fets que preocupa als experts és que tres de cada deu persones que fan un primer intent de suïcidi, ho tornen a provar una segona vegada, malgrat haver activat el Codi Risc de Suïcidi (CRS).

Per això, Deu explica que és "especialment important" que es detecti ràpid si una persona "mostra la voluntat" de treure's la vida. En aquest sentit, l'entorn i les àrees bàsiques de salut juguen un paper "molt important". "Sobretot quan exposen pensaments de voler desaparèixer, de voler morir, s'ha de donar la veu d'alarma per poder treballar-hi", remarca Deu.

La psiquiatra de l'IAS assenyala que els motius són diversos i que no hi ha un "patró", però sí que totes les persones que fan un intent de suïcidi comparteixen el fet de "voler deixar de patir". "Evidentment cap d'ells vol morir, per això és tan important entendre per què han arribat fins aquest punt i poder-los ajudar", explica.

Un cop es registre un intent d'autòlisi, s'activa el Codi Risc de Suïcidi on es fa seguiment de la persona tant telefònic com presencial. Deu explica que la gran majoria dels afectats accepten l'ajuda per tal de poder "treballar les dificultats que tenen". El que es fa és una primera valoració del pacient i el perquè ha arribat a aquella situació. Després se li fa aquest seguiment des d'un punt de vista emocional i de gestió dels problemes.

La psiquiatra de l'IAS Àngels Deu també remarca que es valora per "igual" a tots els intents de suïcidi i reconeix que tenir una bona xarxa social al voltant de la persona facilita tant la detecció com el tractament.

Important parlar-ne

Per a Deu el fet d'informar sobre aquesta problemàtica és "important i rellevant" i demana que no s'estigmatitzi les persones que han intentat treure's la vida. De fet, la psiquiatra assenyala que es tracta d'un problema que "ens pot afectar a tots" i és important "que es conegui de què estem parlant".

"Cal que la gent sàpiga que en un moment donat tothom pot tenir unes dificultats i no saber com afrontar els problemes o les circumstàncies que té i que pugui demanar ajuda. Això ha passat amb les malalties mentals", conclou Deu.