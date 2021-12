L’empresa d’economia solidària de Càritas Diocesana de Girona, facilita la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral. Una quinzena dels treballadors van fer aquesta setmana a Vilablareix una sessió amb els Mossos d’Esquadra per conèixer la problemàtica que hi ha amb els patinets elèctrics i sobretot, per evitar accidents de trànsit.

Els tres mossos que van impartir la formació són Albert, de l’Oficina de Relacions amb la Comunita de la comissaria dels Mossos de Salt i dos agents de l’Àrea Regional de Trànsit (ART), Chema i Ramon. D’entrada Albert els va explicar de la proliferació dels patinets i com hi ha gent que els condueix «alegrement i en canvi, cal tenir consciència perquè són vehicles, alguns amb alta potència i poden patir accidents». La sessió que va conduir el mosso de Trànsit, Ramon - que és d’investigació d’accidents- tenia clar el públic: la major part joves, de qui calia captar l’atenció.

Sessió didàctica

En comptes d’apostar per donar-los la normativa d’entrada i repassar-los la llei, els va començar a explicar què era un accident de forma didàctica. I sobretot, els va relatar l’objectiu de la sessió i dels Mossos: que ningú acabi lesionat quan condueix. També els va recordar en més d’una ocasió que «de les lesions te’n recordes tota la vida, i per sota d’això -la mort- tothom qui t’envolta».

A partir d’aquí, el policia els va anar interpel·lant sobre els elements que hi ha en un accident i quin té la responsabilitat més elevada. Entre tots, després d’un ball de percentatges entre els assistents van concloure que el principal és el «factor humà». Suposa entre un 80 i el 95%, segons l’estadística de la Unió Europea.

A partir d’aquí, la sessió es va centrar en aquest aspecte. El policia va explicar que la prevenció és clau però com va dir Ramon, la sanció també pot arribar a ser una forma d’evitar-la.

Per mostrar-los què és el risc i quin assumeixen cada cop que condueixen, una de les treballadores, Alícia, va col·laborar amb els Mossos. Ella va ser el centre d’uns exercicis pràctics que els van permetre mostrar diversos aspectes: com ara el risc que s’assumeix cada dia quan s’agafa per exemple un patinet elèctric i què cal saber per anar amb seguretat.

«Caure» del patinet

Els joves interpel·lats pels Mossos van col·laborar amb els policies -que era una de les claus de la sessió segons els responsables d’Ecosol perquè els vegin més propers -. D’entrada l’agent de Trànsit va parlar-los del perill de «caure» que ja comença quan s’és un nen petit i com els humans sempre volem «tocar a terra per tenir més seguretat».

Una sensació de seguretat que en el taller, la treballadora va anar mostrant amb les exercicis que li feien fer. A la dona per exemple, la van fer pujar al cim d’una cadira per mostrar que això ja suposa «un risc» perquè podia caure. Després la van fer anar a peu coix, entre altres. Li van anar pujant els nivells de risc, per exemple posant-li una altra cadira i fent-la passar d’una a l’altra. Davant d’aquestes situacions, es podia veure com la dona introduïa mesures i cada cop es posava el «més còmode» possible per evitar caure. El policia però els va posar en alerta i els va dir: «cada dia assumeixes un risc, després t’acomodes i arriba un moment que no te n’adones».

Seguint amb el tema del risc quan es va en bici o patinet, el mosso els va insistir que cal al que tinguin clar quin risc assumeixen però també els va enumerar una sèrie de factors que també influeixen com: la gestió emocional, el límit de cadascú, la pressió de grup, la capacitat d’adaptació.

«Compartiu un espai»

Per acabar la sessió, el policia va posar el focus en què havien de ser saber que comparteixen un espai públic quan circulen en patinet. I per això, els va ressaltar que cal que se’ls vegi quan circulen, que portin casc, llums, entre altres. A mesura que acabava la sessió, va anar introduir-los normativa però sempre amb exemples. Entre la normativa hi ha que no poden anar dues persones al patinet i que per sobre de tot, és un vehicle de «mobilitat urbana» és a dir no poden anar per travessies i que si volen fer-ho, han de baixar-ne i ser vianants.

Un altre aspecte que va sorprendre als treballadors és la importància d’una assegurança, encara que no sigui obligatòria i que pel patinet costa uns 30 euros anuals, xifra que va sorprendre a més d’un.

Aquesta formació és la primera que fan els Mossos en exclusiva sobre patinets a Girona, a petició d’una empresa i no descarten fer-ne més perquè és una problemàtica present. Compten amb el suport del Servei Català de Trànsit.