Els patinets elèctrics són uns vehicles que s’han multiplicat sobretot a les ciutats. Són lleugers, no cal un permís de conduir i a més, tenen un cost més assequible que d’altres vehicles. A més, sense gaire esforç, permet fer trajectes llargs. El què no té aquest vehicle i els de la seva família -Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)- és la mateixa normativa que una bicicleta. Per tant, hi ha circumstàncies que cal tenir en compte si se n’és conductor.

D’entrada hi ha un aspecte que a més d’un lector pot sorprendre: és un vehicle de mobilitat urbana. En canvi, a molts municipis amb vies interurbanes i travessies es pot veure sobretot molts treballadors a primera hora del matí circulen amb patinet per anar a treballar en polígons. Això per exemple, es detecta a persones que van a treballar a Vilablareix o Aiguaviva, pobles a tocar de Girona. Aquests conductors «se la juguen» i és una problemàtica que es pot fer extensiva, asseguren els Mossos d’Esquadra en molts municipis.

Un exemple d’aquesta situació seria la viscuda pels treballadors de l’Ecosol de Girona. És una empresa d’economia solidària de Càritas Girona que facilita la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i laboral. Molts d’aquests joves quan van a treballar en la cadena de muntatge de bicicletes que tenen en naus de Vilablareix es troben que si utilitzen el patinet elèctric incorren la normativa. I és que d’entrada, el vial que tenen d’accés a les naus és una travessia i per tant, no hi poden circular. D’altra banda, molts dels treballadors viuen a Girona o Salt, cosa que fa que segons per on s’acostin a Vilablareix ho fan passant per una carretera. Això els pot complicar la vida, perquè poden acabar amb una sanció.

Els responsables de l’entitat, com explica la tècnica Irene Varela, van notar aquesta problemàtica i també que alguns joves havien patit alguns accidents anant a la feina amb aquests vehicles i per això, van decidir demanar ajuda als Mossos d’Esquadra per fer-los una formació.

La problemàtica d’aquesta empresa no és única a Girona, indiquen des dels Mossos. Es pot fer extensiva a moltes poblacions grans que al seu voltant tenen pobles on es desplaça la gent a treballar. En el cas de Vilablareix, Irene Varela explica que fins i tot sovint deixen bicicletes al joves perquè així no vagin amb patinet perquè són conscients que no hi ha un bon transport públic per arribar al polígon al matí. Ja que els autobusos no arriben a les set, quan comencen a treballar.

Això que passa a Ecosol pot succeir en altres poblacions amb polígons i per tant, molta gent per desplaçar-se de la casa a la feina ha optat per un vehicle com el patinet elèctric sense tenir en compte els perills i la normativa.

Un mort a Empuriabrava

A Empuriabrava per exemple, va morir el dia 10 d’octubre un usuari després que un conductor begut va atropellar mortalment un jove de 19 anys. El jove tornava amb patinet elèctric de la feina i el conductor del cotxe va deixar-lo malferit i va fugir. Al cap d’unes hores va tornar al lloc dels fets per entregar-se. El difunt treballava de nit en el supermercat de l’empresa Bonpreu que arran de la seva mort va enviar un comunicat als seus treballadors en què els recomana no anar en patinet a la feina i fins i tot, que no se’ls permet guardar-los a les seves instal·lacions.

Aquest és un exemple de la fragilitat d’aquests conductors de patinet i també, de la necessitat de protecció quan fan el seu viatge. Aquesta setmana s’ha aprovat definitivament la nova Llei de Trànsit que preveu que el casc sigui finalment obligatori i que no depengui de les ordenances de cada municipi. A Girona ciutat per exemple, ja ho era per normativa local. La Policia Municipal en 10 mesos ha posat 472 sancions per no portar-lo. I un global de 647 per mal ús del patinet.

Entre la normativa d’aquests vehicles més destacada hi ha també que no es pot anar a més de 25 km/hora, no es pot circular per les voreres ni en zones de vianants, tampoc es pot portar un acompanyant ni es pot usar el mòbil ni auriculars. També està prohibit, com amb la resta de vehicles, anar begut o drogat. De nit també cal portar llums i elements reflectants, entre altres. Trànsit ha editat uns fulletons amb tota la normativa.