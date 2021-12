La Fira de l’Avet d’Espinelves torna aquest cap de setmana després d’un any d’aturada per la pandèmia. En aquesta edició, malgrat que només hi ha una exposició d’un artista local en un interior, es recomana als visitants portar mascareta. L’organització veu amb «optimisme» aquesta 4a edició, i davant la gran afluència de gent que va rebre ahir, espera arribar als 80.000 visitants d’abans de la pandèmia.

L’alcalde del municipi, Joan Manuel Claveria, va assegurar que la coincidència amb el Mercat Medieval de Vic i la Fira del Tió d’Arbúcies ajudaran a garantir l’èxit de la fira. Hi ha un centenar de parades i es preveu vendre uns 7.000 avets, xifres similars a les altres edicions. L’alcalde va recordar que els arbres han estat cultivats i que no han estat desforestats, i que és molt més ecològic que els arbres de plàstic.