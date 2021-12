La mitjana d’edat dels nous positius per covid ha tornat a recular setmana rere setmana i ara està per sota dels 40 anys. Segons les últimes dades actualitzades pel Departament de Salut, a la Regió Sanitària de Girona la mitjana dels nous contagis se situa als 37 anys, un percentatge de la població que precisament compta amb un dels nivells de vacunació més baix (72,2%).

L’augment dels contagis és una de les dades que més han destacat en els últims dies, i de fet en la darrera setmana ja s’han superat els 2.000, un fet que no passava des de la primera setmana d’agost, durant la cinquena onada. Les últimes dades d’ahir van xifrar 473 nous positius i quatre morts.

Durant l’última setmana, la positivitat de les proves ha pujat i ja se situa al 9,30%, un percentatge que supera en quatre punts el màxim recomanat des de l’Organització Mundial de la Salut per mantenir la pandèmia sota control. Entre el 24 i el 30 de novembre es van fer 10.537 proves.

Pel que fa als indicadors de contagi, el risc de rebrot supera el mig miler de punts des de fa dos dies, una xifra que no es veia des de la primera setmana d’agost.

Pressió assistencial a l’alça

La situació als hospitals també mereix cada vegada més atenció, i de fet molts centres ja han optat per prendre noves mesures per frenar l’impacte de la sisena onada. L’últim balanç va registrar 95 ingressos hospitalaris, una xifra que ha anat pujant moderadament setmana rere setmana. Els crítics es mantenen estables per sobre de la vintena (ahir n’hi havia 21).

L’Hospital de Figueres va tenir la setmana passada, més que aquesta, molta pressió assistencial per l’arribada de pacients amb covid-19 i d’altres malalties respiratòries habituals d’aquesta època de l’any. Els llits estaven tots ocupats i va haver-hi dificultats per pujar a planta els pacients que estaven a Urgències i per això es va prioritzar la cirurgia major ambulatòria a la que requereix ingrés per alliberar llits i professionals, segons expliquen fonts de la Fundació Salut Empordà. S’estan revisant les agendes de forma diària perquè les desprogramacions siguin puntuals i afectin el mínim l’activitat ordinària. Les intervencions urgents i oncològiques s’han mantingut sempre.

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va anunciar fa dos dies que limitaran la circulació d’usuaris als hospitals de Calella i Blanes.

Catalunya té més de 3.000 contagis i set morts

L’últim balanç del Departament de Salut va xifrar ahir 3.246 nous contagis i set morts a Catalunya. Els morts per Covid des de l’inici de l’epidèmia són ja 24.156. Els nous positius segueixen augmentant mentre que els ingressos pugen més esglaonadament, i ahir hi havia 704 persones hospitalitzades, nou menys que el dia anterior. En canvi, van pujar els casos greus, amb 168 ingressos a l’UCI. La positivitat de les proves durant l’última setmana s’ha situat en el 6,69% i el risc de rebrot és de 378 punts. A més, es van inocular 14.960 vacunes.