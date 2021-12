Palafrugell ha celebrat aquest diumenge la primera Quina postpandèmia. Ho ha fet al centre el Fraternal i hi han assistit més de 250 persones. El responsable de la quina, Xavier Carreras, reconeix que ser els primers els posa en el "punt de mira" però diu que volien fer-ho perquè "genera alegria i fa Nadal". La Lina i la Marta son dues de les que no s'han volgut perdre una de les tradicions d'aquestes dates. Expliquen que estan "molt contentes" de poder-la recuperar i que "ho necessiten". Malgrat que s'ha tornat a celebrar, l'organització ha decidit no oferir servei de bar. Per això, no ha estat necessari mostrar el passaport covid a l'entrada. També s'ha reduït el nombre de Quines per dia i s'han venut cartrons per internet.

La sala gran del centre el Fraternal de Palafrugell s'ha omplert de gent que han participat en una activitat que feia dos anys que no podien fer: una Quina. A fora del recinte una llarga cua de gent esperava per entrar, molts d'ells amb un cartró que havien comprat per internet. De fet, aquest ha estat una de les novetats per tal d'evitar grans aglomeracions a la taquilla. L'altra, sense cap dubte, ha estat la supressió del servei de bar. "Ho hem fet per evitar que la gent es tregui la mascareta i així no correm riscos", explica el responsable de la Quina, Xavier Carreras.

Precisament, com que no hi havia servei de bar, no ha calgut que les prop de 250 persones que hi ha assistit mostressin el seu passaport covid, ja que l'acte quedava dins dels que es consideren culturals. "És veritat que ens estalvia haver de controlar això", explica Carreras.

Tot plegat entre somriures i alegria, però també "incertesa". Des de l'organització reconeixen que "no les tenen totes", ja que si segueixen creixent els contagis i hi haguessin restriccions podria afectar la resta de Quines programades fins passat Reis. "Esperem que no hi hagi res i es puguin fer amb normalitat", ha assenyalat Carreras, que reconeix que se senten "en el punt de mira" per haver estat els primers.

Pel que fa als veïns, la reacció ha estat "molt positiva. La Marta i la Lina han anat juntes a la primera Quina de Palafrugell. La casualitat va fer que la Marta fos la guanyadora de l'última Quina que es va fer el 2019. "Ja estic contenta en poder venir en aquesta i si sóc la primera en guanyar, doncs molt millor", assenyalava.

Però la que s'ha emportat el primer gran premi de la Quina de Palafrugell ha estat la Joana que també ha fet una línia. Explica que mai li toca res, però diu que "està molt contenta" de poder tornar a les Quines. "Per mi són un regal", remarca.

La d'aquest diumenge ha estat la primera de les catorze quines que es faran al Fraternal de Palafrugell. Les dues últimes, el dia de Reis.