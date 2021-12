La zona de la Jonquera va ser ahir a la tarda un dels punts de la xarxa viària més complicats per aquells qui volien traslladar-se cap a França a passar el pont de la Puríssima o bé, hi havien d’anar per altres motius.

Es van generar cues quilomètriques tant a l’autopista AP-7 com a la Nacional II. Segons el Servei Català de Trànsit, les més extenses es van produir a l’N-II, on va haver-hi retencions de fins a sis quilòmetres des de la cinc de la tarda i fins entrat el vespre. Aquesta via però no és l’única que passa pel punt fronterer, l’autopista AP-7 també va tenir trànsit dens cap a les cinc de la tarda en sentit nord. Aquí el motiu però, segons Trànsit va ser un vehicle que s’havia avariat en territori francès -ja a l’A9- i per tant, que alentia la circulació. A banda d’aquestes retencions, durant el dia també hi va haver molt de moviment a les vies gironines. Les més carregades d’aquest inici de Pont van ser l’AP-7. Durant el matí, un accident a Granollers ha provocat vuit quilòmetres d’aturades a Mollet del Vallès, en sentit Girona. Tot i això, s’ha de dir que no es van produir retencions destacables ja en territori gironí. Les carreteres que van cap a muntanya també van anar ahir molt carregades. A destacar la C-16 en sentit túnel del Cadí. Aquest divendres -dia d’operació sortida-, les vies que portaven a muntanya també van ser les més congestionades. Un altre tema relacionat amb la mobilitat és que finalment ahir el matí, els trens ja van poder tornar a la circulació entre Planoles i Ribes un cop Adif va finalitzar les tasques de reparació de la zona on aquest divendres al matí hi va haver una esllavissada. Aquesta línia és molt important pels esquiadors que pugen a la Molina. 95% dels vehicles han sortit de l’àrea metropolitana Un total de 463.851 vehicles ahir a la tarda ja havien sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona en l’operació sortida del pont de la Puríssima, entre les 15 hores de divendres i les 15 hores de dissabte, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Es tracta del 95,64% del total de 485.000 vehicles previstos. A primera hora de la tarda, les principals retencions es van produir mantenen a la C-16 al Berguedà, amb 11 quilòmetres de congestió entre Berga i Cercs en direcció túnel del Cadí. L’AP-7 també va anar molt carregada durant tot el matí.