Les nevades de les últimes hores estan complicant la mobilitat en alguns punts del Pirineu gironí.

Hi ha dues carreteres de la Cerdanya i el Ripollès tallades per la neu.

No es pot circular per la GIV-4016 Toses -via que uneix amb la Molina- i la BV-4031 de Castellar de N'hug a La Molina.

Aquesta nit hi ha hagut nevades en punts del Ripollès i la Cerdanya.

A Setcases per exemple ha quedat tot el poble amb una fina cap de neu i ja fa uns dies que tenen nevades intermitents.

Més de mig metre a Malniu

D'altra banda, en punts de la Cerdanya també han caigut gruixos de neu destacables. S'ha mesurat fins a 52 centímetres a Malniu, 21 a Núria; a Puigcerdà que s'han llevat amb vuit centímetres o a Das, amb nou, segons el Meteocat.

Així ha nevat a Puigcerdà:

Per sort ha sortit el sol ☀️☀️☀️ pic.twitter.com/tj5l2IWqQF — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 6 de diciembre de 2021

La nevada també va acompanyada de fort vent a la zona més alta del Pirineu. Segons el Meteocat s'han superat els 100 km/h de ratxa de vent a diferents punts de muntanya. Cal destacar a Girona, els 101 km/hora a la zona d'Ulldeter (2410 metres). Aquesta situació i la gran presència de neu, ha fet tancar l'estació de Vallter 2000, segons informen des de l'equipament d'esquí. Aquesta situació de fort vent pot provar torb a muntanya.

En aquesta estació ahir hi va haver molt moviment, com a moltes de la resta del Pirineu gironí.

Es van col·lapsar els accessos i policia, personal de l'estació i voluntaris de Protecció Civil van haver d'ordenar el trànsit.

Aquesta és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per a les pròximes hores:

Avui està previst també que bufi fort el vent a la zona del Pirineu i l'Empordà. A banda, hi haurà fort onatge a la Costa Brava, sobretot a l'Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres d'altura.