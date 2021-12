Una persona més ha mort per la covid-19 a les comarques gironines on el risc de rebrot ha pujat a 549 (+13). Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.309 persones. Hi ha 91 persones ingressades, quatre menys. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, per la seva banda, va dir ahir que la variant òmicron «no tindrà una incidència important» en la sisena onada. Va alertar, això sí, que en les properes setmanes els casos confirmats es doblaran i arribaran als 30.000.

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 108.477 (+337) i 112.927 si es tenen en compte totes les proves. El risc de rebrot puja, mentre que el valor de la setmana del 18 al 24 de novembre era de 426. L’Rt baixa cinc centèsimes fins a 1,26, per sota de l’1,38 de l’interval anterior. La incidència a 7 dies és de 247. El 9,74% de les proves que es fan surten positives. Si es té en compte tot Catalunya hi ha 720 persones ingressades, setze més i 9 crítics més a l’UCI (177). L’Rt baixa dues centèsimes i se situa ara en 1,29; mentre que el risc de rebrot puja 19 punts i és de 397. Salut ha declarat 2.228 nous casos confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 971.956. El 6,98% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en l’últim període se n’han notificat 14.180, superior a l’interval anterior, de10.429. Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 35.900 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 43 més. Després dels dos casos de la nova variant detectats a Catalunya el dijous passat, el conseller va dir ahir que n’hi ha d’altres en estudi però avisa que «són molt puntuals». Així doncs, va donar per fet que la sisena onada «l’estem passant i la passarem amb casos de la variant delta». Des d’Àger (Noguera), també va fer una «valoració positiva» dels primers dies d’ús del certificat covid per accedir a la restauració, gimnasos i residències, perquè «està funcionant amb normalitat». Argimon també considera que, de moment, es descarta posar noves restriccions, tot i que això dependrà de la pressió assistencial. Descarta que la nova variant tingui una incidència important. Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus