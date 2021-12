L'Ajuntament de Banyoles està executant diverses obres per reparar els danys que va provocar el temporal Gloria. En total, s'hi han invertit més de 143.000 euros i aviat se n'hi destinaran 113.000 més per reparar les passeres de l'Estany als Banys Vells. Les obres compten amb el suport de la Generalitat i han permès reparar el pont de la riera Canaleta. El pont antic s'ha deixat igual, però s'hi ha fet un mur d'escullera per assegurar l'estructura i evitar més danys en cas de nous temporals. En aquests moments, s'estan fent les obres per reparar el sobreeixidor del canal de regants del riu Terri, a la zona de Mas Riera.

També s'estan fent treballs de millora del canal de regants i safareig del riu Terri, on l'estiu passat va haver-hi una actuació d'urgència. Els dos projectes, que està previst que s'acabin a principi de l'any que ve, estan pressupostats en 120.376 euros. A banda d'aquests treballs, també està previst executar les obres per estabilitzar i consolidar les dues passeres de l'Estany situades als Banys Vells. Les dues estructures presenten algunes deficiències i els treballs de millora estan pendents de licitació, amb un pressupost de 113.000 euros.