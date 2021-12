Un conductor va resultar ferit ahir a la nit quan circulava per la C-66 després de bolcar amb el seu cotxe.

L'accident de trànsit, va tenir lloc cap a un quart de deu a l'altura del quilòmetre 35,2 de la variant de Banyoles, segons el Servei Català de Trànsit.

El turisme va bolcar després de xocar contra la mitjana per causes que investiguen els Mossos d'Esquadra. A lloc, també hi van anar SEM i Bombers.

L'home va poder sortir pel seu propi peu del vehicle després de patir la sortida de via en sentit Girona.

El SEM per la seva banda, el va evacuar ferit lleu en ambulància fins a l'hospital Josep Trueta.