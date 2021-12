Els robatoris violents són dels que més preocupen a la ciutadania. A les comarques gironines, malgrat la pandèmia se n’han seguit produint i situen aquesta província entre les 10 amb més casuística. La policia ha tractat durant el 2020 fins a 754 casos dels anomenats robatoris amb violència i intimidació a Girona.

Això fa escalar aquesta província en la novena posició a Espanya malgrat la pandèmia. De fet, analitzant les dades del 2019 en el global, Girona està en una posició menys -a la desena- amb més fets d’aquesta tipologia. Les dades del 2021 mostren també que segurament se superarà el nombre de casos del 2020. En nou mesos, s’han registrat ja 658 robatoris violents a la província.

En el top 10 de l’any 2020 podem veure que al cim de tot hi ha la província de Barcelona amb 15.249 robatoris violents. La segueix en segon lloc la de Madrid (10.688) i ja de molt lluny, el tercer lloc és per la de València (2.355). A tot Espanya, durant l’any passat es van registrar fins a 45.263 casos de robatoris amb violència i intimidació.

Perill al carrer

Unes sostraccions que es poden classificar també en subcategories tenint en compte on s’han produït. La major part d’aquestes tenen lloc a la via pública. A Girona sovint són robatoris perpetrats a les ciutats que realitzen joves, a punta de ganivet o utilitzant la intimidació contra les víctimes.

Normalment, els lladres busquen com a botí el mòbil o diners. També n’hi ha de sostraccions violentes que els lladres perpetren des d’un vehicle, per exemple, fent estrebades d’una joia a una persona des d’una bicicleta o fins i tot en l’actualitat, des d’un patinet elèctric. D’aquest tipus de robatoris, a Girona en un sol any se’n van perpetrar fins a 497.

Una altra subcategoria és la que tenen lloc en establiments. Aquí són els anomenats atracaments de forma més popular. Sovint els lladres amenaçant a punta de ganivet entren en botigues -i fins i tot, n’hi ha hagut en bancs amb arma de foc- per emportar-se la recaptació del comerç o els diners de la caixa forta, en el cas d’entitats bancàries. En total, el 2020 n’hi ha hagut 84 en establiments.

Asssalts violents

Finalment, l’última subcategoria són els robatoris violents en habitatges. Aquests són els que tenen encara tenen un pes menor, amb 60 casos d’assalts violents però segurament, per la policia són els més preocupants.

Aquí hi ha sostraccions planificades per grups criminals però també, sovint ocórrer que un lladre va a un domicili i no compta trobar-hi ningú. En canvi, un cop dins hi acaba apareixent un dels inquilins. Cosa que a vegades acaba amb violència per part del lladre.

Els robatoris violents a Girona van viure però un episodi molt recordat i de gravetat cap a l’any 2005. Se’n produint sobretot en masies aïllades del Gironès i el Baix Empordà, on fins i tot els lladres acabaven lligant als propietaris per aconseguir-ne el botí.

Aquest tipus de robatori violent ara és menys freqüents però com va alertar el cap dels Mossos a Girona, el comissaria Josep Milán fa unes setmanes, ara n’hi ha que perpetren grups dedicats a la marihuana contra altres que també tenen aquest negoci com a treball i per exemple, els volen robar la droga. Es produeixen assalts violents entre ells i això preocupa a la policia, perquè sovint hi ha armes de foc pel mig. Fet que pot acabar amb algun homicidi.

Resolució

De tots els robatoris violents que es van produir el 2020 a la província de Girona, s’han acabat resolent 249 d’ells. La major part dels que se n’ha acabat enxampant l’autor són els que van tenir lloc al carrer (139) però també se n’han resolt en cases (27) i en establiments (47).

En total, la policia ha detingut 189 persones relacionades amb aquesta tipologia delictiva. Del total, 116 estan acusats de cometre els robatoris violents a la via pública, 35 en establiments i 18 de domicilis.