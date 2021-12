El ritme de vacunació ha tornat a agafar embranzida durant l’última setmana a tot Catalunya a conseqüència de la imposició del passaport covid per la restauració i gimnasos que ha augmentat la demanda de primeres dosis i també per la inoculació de terceres dosis a la població més gran de 60 anys. I de fet, això ha provocat que divendres passat s’esgotessin les cites a tota la província. Durant els últims dies el ritme s’ha accelerat, ja que segons evidencien les xifres difoses pel Departament de Salut, durant el cap de setmana s’han administrat 6.682 terceres dosis a la Regió Sanitària de Girona.

Es tracta d’un creixement d’un 9% que situa als 81.543 el total de vacunats amb terceres dosis a la regió sanitària gironina. A més, és particularment cridaner si tenim en compte que s’han inoculat quasi les mateixes dosis durant els últims 15 dies (en el cas de segones dosis) que de terceres en els dos últims dies.

El Departament administra una dosi addicional de la vacuna a col·lectius que compten amb una protecció menor, bé per edat avançada o per ser persones immonudeprimides o amb patologies. També s’estan administrant dosis de reforç al col·lectiu sanitari i sociosanitari des de fa uns dies. L’última franja que s’ha obert ha estat la dels 60 als 64 anys, anys, que per ara compta amb només un 4% de vacunats perquè fa pocs dies que aquest col·lectiu pot demanar cita. En canvi, els més grans de 80 anys ja compten amb una cobertura del 71%. El col·lectiu d’entre 70 fins a 79 anys frega el 50 % de vacunats amb tercera dosi (49,3%). Per ara, un 10% de la població gironina compta amb una tercera dosi.

Pel que fa al ritme de vacunació de primeres i segones dosis, també està avançant a bon ritme. En les últimes dues setmanes s’han inoculat 6.889 primeres dosis, més del doble de les que es van administrar les dues setmanes abans (3.078). En el cas de les segones dosis, se n’han posat 5.232, un 34% més que el mateix període anterior.

Segons les dades de Salut, un 72,5% dels gironins compta amb la vacunació completa de la covid, un percentatge inferior al total de Catalunya, que ja supera el 75%. El col·lectiu amb un nivell de cobertura inferior és el que aplega les franges dels 30 als 34 anys, amb un 67,6% de vacunats amb pauta completa, i la franja dels 20 als 29, amb un 67,8% de vacunats.

Punts de vacunació habilitats

A finals d’aquesta setmana està previst que Salut habiliti els sis punts de vacunació de la covid externs als centres d’atenció primària a la província on s’inocularan tant primeres i segones dosis com les terceres. Està previst que entre dijous i divendres s’obrin els emplaçaments de Blanes, Olot, Ripoll i Girona, mentre que en el cas de Figueres encara no hi ha una data fixada. En tot cas, la Seu de la Generalitat a Girona serà l’espai de referència per vacunació sense cita prèvia. La resta d’espais habilitats a la Regió Sanitària són el Centre Cultural Molí de l’Anguila de Figueres; el local Mas Enlaire de Blanes; la Sala Eudald Graells de Ripoll i el Casal Marià d’Olot i a Calella, que es trasllada de la Fàbrica Llobet-Guri a l’Espai Mercat.

Per tal d’evitar fer cues «innecessàries» i guanyar «eficiència», el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va demanar fa uns dies a la població que demani cita prèvia a través de la pàgina web tant si es tracta de la primera i la segona dosi com de la dosi de reforç. Paral·lelament, la resta dels CAP, també podran seguir vacunant de la covid als usuaris de la seva àrea de salut amb cita.