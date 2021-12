Rescat en un refugi de Puigcerdà amb dificultats per la nevada que queia diumenge a la nit. Els Bombers van rebre l’avís que hi havia una noia de 18 anys que no es podia moure pel fred i els seus dos acompanyants van demanar que auxiliessin pels volts de dos quarts de deu de la nit. El refugi es troba al nucli de Vilallobent, al Serrat de l’Orri.

La noia de 18 anys, que era la més experta, no es podia moure del fred i estava dèbil i pàl·lida, segons van explicar els excursionistes als Bombers. Havien sortit de La Molina i havien caminat tres hores fins a arribar al refugi, on no hi havia llenya per escalfar-se, segons va avançar ahir el Regió 7, del mateix grup editorial que Diari d Girona.

Crits per veure-hi

La dotació dels Bombers va arribar al refugi cap a tres quarts d’onze i va demanar ajuda als tres excursionistes perquè cridessin ja que no els veien per la forta nevada que queia aquella hora de la nit en aquest nucli de Puigcerdà. Ajudant-se dels crits, els efectius d’emergències van arribar a la zona i segons els Bombers, la noia no sentia les cames i estava molt dèbil.

D’altra banda, un cop van arribar els especialistes en rescats dels GRAE amb una metgessa, els tres excursionistes van ser traslladats a l’hospital de Puigcerdà. Els dos nois van resultar il·lesos i la noia va ser tractada per hipotèrmia. L’excursionista va passar la nit a l’hospital i ahir el matí ja s’havia recuperat i va abandonar l’hospital transfronterer de la Cerdanya.