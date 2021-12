Els Mossos d’Esquadra enxampen de mitjana cada dia 22 conductors distrets al volant. Ja sigui per manipular el telèfon mòbil o d’altres conductes que fan baixar l’atenció i per tant, augmenta el risc de patir un accident de trànsit.

En els primers deu mesos d’aquest any, els Mossos de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona han interposat 6.595 denúncies per distraccions, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT).

Aquesta mala conducta al volant es manté com la primera causa dels accidents amb víctimes a les carreteres catalanes, per davant de la velocitat inadequada i de l’alcohol i les drogues. Segons dades recents del SCT, accions com parlar pel mòbil o escriure missatges, sintonitzar la ràdio o programar el GPS són darrere d’un 22,8% de la sinistralitat.

Evitar accidents

En el cas de les comarques gironines, els Mossos d’Esquadra i també les Policies Locals estan focalitzats en aquestes distraccions dels conductors per evitar que augmentin els accidents. No és estrany veure vehicles de paisà amb policies que vigilen aquestes conductes i que sovint, acaben enxampant conductors fent un mal ús del mòbil. Usar el telèfon és una de les distraccions reina en l’actualitat, sobretot per la manipulació perquè s’utilitzen aplicacions de missatgeria.

Les denúncies per distraccions han baixat una mica enguany en comparació amb l’any prepandèmic -el 2019- quan els Mossos en van imposar 7.320. Han caigut en un 9,9% però també cal tenir en compte que ha estat un 2021 on s’han pogut fer menys activitats policials amb aquests objectius.

I és que fins a la primavera, molts efectius de Trànsit i d’altres especialitats van estar centrats a vetllar per confinaments de caràcter territorial, sobretot els comarcals.

Tot i això, el nombre de denúncies és força elevat i es manté també per sobre de la de l’any passat entre els mesos de gener a octubre. En el mateix període de 2020, els Mossos en van imposat 6.216 a tota la Regió Policial malgrat la situació de pandèmia.

Un altre aspecte que també preocupa a la policia és que les persones que van en un vehicle o el condueixin portin els sistemes de seguretat passiva. És a dir, el casc en el cas de conduir una motocicleta, el cinturó de seguretat i també els sistemes de retenció infantil en els vehicles quan es porta criatures. En deu mesos, el cos policial ja ha arribat a elevar 2.246 denúncies per incompliments dels sistemes de seguretat passiva. Això representa més de 7 al dia. Es tracta de l’any amb més denúncies, ja que el 2019 prepandèmic per exemple, se’n van imposar 1.782 i el següent, en plena crisi sanitària de la Covid, fins a 1.553. Això podria venir donat pel relaxament de les mesures de molta gent a l'hora de conduir i en el casos de denúncies per no duu cinturó, sovint la policia enxampa passatgers d’un mateix vehicle sense portar-ne i en canvi, per exemple el conductor sí que el duu cordat.