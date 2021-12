CaixaBank celebra enguany el centenari de la seva presència a Banyoles. L’oficina 23-Banyoles de CaixaBank, ubicada al número 43 de la plaça Major, es va inaugurar un diumenge dia 16 d’octubre de 1921 i va obrir les portes al públic l’endemà. La de Banyoles va ser l’oficina número 23 de la Caixa de Pensions i la cinquena a les comarques de Girona, després de les de Girona ciutat, Olot, Figueres i Santa Coloma de Farners.

Acte de celebració

Enguany, amb l’objectiu de commemorar el centenari amb clients i institucions, CaixaBank ha organitzat un acte institucional a l’Auditori l’Ateneu de Banyoles que tindrà dilluns vinent, dia 13 de desembre.

Una oficina del nou model Store

Cent anys després de la seva obertura, CaixaBank ha transformat l’oficina 0023-Banyoles en un centre Store per reforçar el seu posicionament al municipi. CaixaBank està estenent, des del 2013, aquest nou model per tot el territori.

Segons informa l’entitat, les oficines Store pretenen «donar resposta als comportaments i necessitats dels clients actuals i aproximar-se al món del comerç retail, tot millorant l’experiència de compra dins de l’oficina, amb espais d’atenció personalitzada i amb un horari d’atenció més ampli; ininterromput de dilluns a dijous i els divendres al matí».

CaixaBank té avui presència al 98% de poblacions catalanes amb més de 2.000 habitants i disposa de més de 600 oficines transformades al nou model a tot el territori espanyol. L’entitat ha apostat per innovar mitjançant la creació d’oficines més grans, situades en zones comercials de referència a les àrees urbanes, amb més empleats, més serveis. En concret, la Store Banyoles compta amb una superfície superior als 630 metres quadrats, 10 empleats i gestiona més de 8.200 clients.

Amb motiu de la inauguració de la sucursal de Banyoles es va celebrar aquell 16 d’octubre de 1921 un acte públic al Teatre Principal que va comptar amb l’assistència Francesc Moragas, el director general de la Caixa.

La Fundació la Caixa a Banyoles

La lluita contra la pobresa i l’exclusió és actualment una línia d’actuació prioritària per a la Fundació la Caixa. A la comarca del Pla de l’Estany això es concreta en el suport, a través de CaixaBank, al projecte de l’Ajuntament de Banyoles per donar accés a infants en risc d’exclusió a les activitats de lleure així com les beques menjador, d’activitats extraescolars, de reforç socioeducatiu o de colònies i sortides escolars.

En el camp de la integració social i laboral col·labora amb l’Associació Monbanyoles, per la inserció laboral i social de dones migrades a Banyoles, de diferents orígens i procedències culturals i socials.

A més, i en col·laboració amb l’Ajuntament de Banyoles, ha donat suport al projecte «Fem companyia» per a la detecció, seguiment i derivació de les situacions de risc de dependència de les persones grans que viuen soles. I amb l’Associació de Banyoles, Comerç i Turisme també ha col·laborat per desenvolupar diferents activitats per l’envelliment actiu de la gent gran.

A l’àmbit esportiu, destaca en foment de la pràctica esportiva com a eina d’integració social, i la col·laboració amb el Club Natació Banyoles per fomentar l’ús de les seves instal·lacions a persones amb alguna discapacitat.

Per últim, CaixaBank també col·labora anualment amb els Premis Banyolí de l’any, per reconèixer els banyolins i banyolines que porten el nom de la ciutat arreu.