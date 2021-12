Girona s’ha convertit en «territori ciclista». En molts punts de la província, s’hi poden veure circulant aficionats o professionals del ciclisme que fan els seus entrenaments. Escullen tot tipus de medi per moure’s: des d’espais naturals, vies urbanes o carreteres.

Aquestes últimes són un espai perillós ja que els usuaris de la bicicleta hi conviuen amb altres vehicles i sovint, es produeixen accidents de trànsit.

A les comarques gironines han mort fins a 14 persones anant en bicicleta després de patir un sinisgtre viari. D’aquestes, 13 circulaven per carreteres i una en via urbana, segons les dades recollides per Diari de Girona. Les ciutats també han esdevingut un espai on les bicicletes han guanyat terreny i mostra d’això, són els carrils bici que s’han construït. Tot i això, encara a vegades hi ha problemes de convivència entre vehicles i vianants per l’espai per on han de passar.

Els ciclistes juntament amb els motoristes i els vianants pertanyen als anomenats col·lectius vulnerables. Que aquest any ja s’han cobrat 14 víctimes mortals a les carreteres gironines. Dues d’elles són ciclistes.

Envestida mortal als Àngels

L’últim accident mortal i que va mobilitzar i va causar molta consternació en el col·lectiu dels ciclistes va produir-se el 30 d’octubre. Un jove borratxo va envestir una ciclista a la carretera dels Àngels a Quart i poc després, la dona de 35 anys va morir a l’hospital Josep Trueta de Girona.

Aquest cas, va tornar a treure a la llum un cop més la fragilitat dels ciclistes i com actituds d’altres conductors, poden acabar amb la seva vida.

El 14 de desembre, un miler de persones, la majoria ciclistes, amics i familiars de la veïna de Girona van fer un acte a la plaça Jaume Vicens Vives de Girona de record a la víctima i per mostrar, la indignació perquè el jutjat va deixar el conductor de 24 anys de Vilablareix en llibertat amb mesures cautelars l’endemà del sinistre. La causa està oberta per delictes d’homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.

Per evitar que es produeixin accidents en el col·lectiu de ciclistes, el Servei Català de Trànsit acaba de posar en marxa una nova companya de conscienciació viària que té com a objectiu prevenir i evitar els accidents de ciclistes. Des del 2010 han mort 81 ciclistes a les carreteres catalanes i 641 més han resultat ferits de gravetat.

La meitat de Girona

Enguany a Catalunya ja han perdut la vida quatre ciclistes en zona interurbana, tres homes i una dona. La meitat dels morts s’han produït en terres gironines aquest 2021. L’any anterior, a tot Catalunya en van morir nou i l’anterior, també va haver el mateix nombre de difunts.

Totes les víctimes mortals d’aquests anys, excepte una, van ser provocades per col·lisions entre la bicicleta i un altre vehicle. Només en un cas del 2020, només hi havia el ciclista com a únic usuari implicat.

Responsabilitat compartida

Això és també el que ha motivat la campanya de Trànsit, que amb el lema, «Evitem-ho» mostra la fragilitat dels ciclistes i incideix en la importància del respecte mutu entre aquest col·lectiu i la resta d’usuaris de la carretera.

Trànsit ha creat un espot que vol transmetre la necessitat, d’una banda, de «més percepció del risc i consciència de la pròpia vulnerabilitat als ciclistes, i de l’altra, respecte i col·laboració als conductors de vehicles motoritzats», assegura en un comunicat.

En aquest sentit la campanya apel·la a una responsabilitat compartida i una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la sinistralitat dels ciclistes i assolir, afirma Trànsit, «en un futur no massa llunyà la xifra de 0 ciclistes morts a les carreteres».

Tot i que és una campanya de sensibilització viària sobre ciclistes, els destinataris d’aquesta nova acció de conscienciació són tots els usuaris de la carretera. La fragilitat d’aquest col·lectiu fa que paguin molt car tant un error seu com una negligència o distracció d’un conductor d’un vehicle a motor. Finalment, Trànsit apel·la a que «tots els usuaris de tots els vehicles han de fer una conducció responsable i conscient per evitar que més ciclistes morin a les carreteres».