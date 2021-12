La presidenta del Comitè Científic Assessor del Govern, la doctora Magda Campins, assegura que els pares no han de tenir cap dubte sobre la vacuna infantil contra la covid-19, després que la Comissió de Salut Pública aprovés aquest dimarts ampliar l’edat de vacunació a nens d’entre 5 i 11 anys. Segons Campins, els assajos clínics i l’experiència dels EUA i Canadà, on ja s’han administrat més de cinc milions de dosis en nens «demostra que no hi ha efectes secundaris importants». També ha defensat que les terceres dosis de la vacuna siguin d’un laboratori diferent als de les altres.