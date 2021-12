L’operació tornada del pont de la Puríssima va concentrar ahir cues quilomètriques al túnel del Cadí. Durant els cinc dies de pont la Cerdanya s’ha omplert d’esquiadors que han anat tornant esglaonadament durant aquests últims dies. Alguns ja van començar a tornar des de dilluns i dimarts, seguint la recomanació del Servei Català de Trànsit, que va aconsellar planificar la tornada per evitar grans retencions que finalment no s’han produït a la província de Girona.

Les retencions més importants es van concentrar entre les onze i les quatre de la tarda, amb pics de quatre quilòmetres i mig de cues a la boca nord del túnel, a la C-16, la via per anar cap a Barcelona des de les estacions d’esquí gironines. De fet, aquesta va ser la via que va concentrar més aturades durant el matí.

A la C-162, a l’altura de riu de Cerdanya també es van arribar a formar quatre quilòmetres de retencions.

El Servei Català de Trànsit (SCT) va muntar un pla especial per aquest pont de desembre, que va comptar amb un dispositiu de circulació, ordenació i regulació del trànsit i també de restriccions específiques per a vehicles pesants entre les 17 i les 22 hores per incrementar la seguretat viària i reduir l’acumulació de vehicles a les vies. A les comarques gironines, es va canviar la prioritat a la C-17 a l’altura de Ripoll. A més, també van emetre missatges sobre les recomanacions d’espaiar la tornada sobretot pels vehicles que es dirigien cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. En un comunicat emès a última hora de la tarda, Trànsit va informar que el retorn del pont va ser esglaonat i repartit des de dilluns a tot Catalunya i que fins a les 20.00 h no s’havia registrat cap accident mortal. De fet, Trànsit preveia que ahir tornessin 230.000 vehicles cap a l’àrea metropolitana, una xifra que finalment va traduir-se en 180.000 vehicles a les vuit del vespre, que suposa un 80% de la previsió feta.

Aquest ha estat el primer pont en què el tronc central de l’AP-7 a La Roca i Martorell ja no tenen cabines de peatges. Sobre això, Trànsit va valorar positivament el trànsit en aquesta via durant aquesta primera operació especial, ja que les retencions que es van registrar van ser per incidències, tot i que diumenge hi va haver retencions entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit Girona per volum de circulació.

En el pont de desembre de 2010, que va coincidir de la mateixa manera al calendari, a les 19.00 h del dimecres 8 es va registrar el punt màxim de retencions de retorn amb 200 km de cues a tota la xarxa viària catalana. En canvi, els pics d’ahir van ser de 27 quilòmetres.