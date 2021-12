Tot i que fa dues setmanes, les residències gironines se situaven entre les que tenien més brots de coronavirus, actualment la situació ha millorat: n’hi ha tres que tenen posisius, és a dir que estan en situació «taronja», i dues que tenen brots, és dir, que estan en situació «vermella».

Aquesta incidència se situa entre les més baixes de Catalunya, només per davant de l’Alt Pirineu i Aran, on hi ha cap residència amb positius, i Lleida, on hi ha tres residències «vermelles» i cap de «taronja».

Pel que fa Catalunya, un total de 65 centres residencials de serveis socials tenen algun cas actiu de covid-19 entre les persones residents. En concret, 36 residències de gent gran, 23 centres de persones amb discapacitat, 2 centres residencials de salut mental, i 4 centres del grup d’altres tipus de recursos residencials, com centres d’infància, per a persones en risc d’exclusió i d’altres. Hi ha 239 persones residents que són casos confirmats de covid-19 (el 0,4% del total).

Pel que fa als professionals, 233 han donat positiu (0,5% del total) els últims 14 dies; una persona treballadora està ingressada a l’hospital, i n’hi ha 1 a l’UCI. El 97,3% de les persones que viuen a centres residencials estan vacunades amb la primera dosi, i el 96,8% tenen la pauta completa. El 93,2% ha rebut la dosi de reforç.