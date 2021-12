Les cases de turisme rural gironines han fregat la plena ocupació durant aquest pont de la Puríssima i ja superen els nivells del 2019. El president de l’associació de Cases de Turisme Rural Girona-Costa Brava-Pirineu, Ramon Corominas, va assegurar ahir que s’han complert les expectatives i que ha estat un «bon pont». En xifres, s’han mantingut les previsions i a l’interior, l’ocupació s’ha situat en el 80% mentre que a les zones de muntanya –des de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya-, s’ha arribat al 95%. «En números relatius, hem tingut més gent que fa dos anys», va remarcar Corominas. La propietària de la masia rural Can Bonet, a Sant Martí Vell, Ane Movilla, constata les xifres: «Ens ha anat molt bé i hem tingut molta gent».

Ple a la muntanya i a l’interior i mig gas a la costa. Aquesta és la fotografia que ha deixat el pont de la Puríssima a les comarques gironines. Les previsions s’han complert i a l’interior l’ocupació ha estat del 80% mentre que a les comarques de muntanya s’ha enfilat entre el 90 i el 95%. A les poblacions de la costa, en canvi, s’ha situat entre el 50 i el 60%. «Les expectatives s’han complert completament», va assegurar Corominas.

El president de l’associació de Turisme Rural diu que ha estat un bon pont i que les 300 cases rurals que agrupa l’entitat han emplenat «pràcticament totes»: «Hem fregat el 100%». En aquest sentit, Coromines va afirmar que en xifres absolutes han tingut més gent que l’any 2019, abans de l’esclat de la pandèmia de la covid-19. «Tenim alguna casa més que també hem omplert. Per tant, n’hem tingut més», va assegurar.

Per tant, les reserves s’han mantingut i, segons Corominas, no han registrat cap cancel·lació per l’increment de casos. Tampoc el passaport covid ha frenat «les ganes de sortir». «Estem contents», assegura el president de la federació d’hostaleria gironina, Antoni Escudero. «Tot està funcionant bé i la gent està acceptant el passaport, que és necessari perquè ens dona un plus», va afegir Escudero.

Pel que fa al perfil, majoritàriament «del país». «Hi ha gent de les comarques gironines però, sobretot, de Barcelona i també algun francès», va assegurar Escudero.

És el cas de la masia de turisme rural de Sant Martí Vell, Can Bonet. La seva propietària l’Ane Movilla explica que tenen tres apartaments i que han tingut ple aquest pont. De fet, mantindran la plena ocupació tota la setmana perquè els apartaments que avui quedaran buits es tornaran a omplir. Potser també perquè és una casa petita però a nosaltres ens ha anat molt bé aquest any quan hem pogut obrir», va assegurar.