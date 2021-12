Les obres d’ampliació del bloc quirúrgic de l’hospital Trueta i de l’hospital de dia oncohematològic de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) segueixen endarrerint-se. De fet, no se sap ni quan començaran tenint en compte que no hi ha cap empresa que les pugui dur a terme.

El març passat, Infraestructures de la Generalitat va adjudicar el projecte per 13,5 milions d’euros a l’empresa Vialitat i Serveis SLU, després d’un procés de licitació que havia començat el novembre del 2020. Des de Salut es va celebrar la notícia, tenint en compte que es tractava d’una obra «molt necessària per poder cobrir les necessitats actuals». Nou mesos després, les obres encara no han vist la llum i ni la veuran en les properes setmanes perquè l’empresa pública Infraestructures de la Generalitat ha deixat sense efecte l’adjudicació del contracte a Vialitat i Serveis SLU. Com a conseqüència, s’ha declarat deserta la licitació.

Encariment dels materials

El president del Col·legi de Metges, Josep Vilaplana, ha demanat a Salut a través d’una piulada que solucioni amb «màxima urgència» aquest nou endarreriment, arran de «l’encariment dels materials».

Segons ha explicat a aquest diari, l’empresa no pot assumir les obres, tot i haver sol·licitat una revisió, pel cost estipulat tenint en compte la pujada de preus del material necessari per dur-les a terme.

«Fa molt de temps que estem esperant aquesta ampliació, necessitem més quiròfans urgentment. És un pas clau si volem traslladar-nos al nou Trueta amb garanties i amb personal ben preparat». És per això que demana a Salut «que posi fil a l’agulla» i «no guardi el projecte al calaix» tenint en compte que ja estava pressupostat per a l’any vinent. «S’ha de redactar un nou plec de condicions per poder adjudicar les obres a una altra empresa el més ràpid possible. No podem pensar en un nou Trueta si no fem els deures que tenim en l’actual hospital», conclou.

Segons les previsions, el projecte es preveu desenvolupar en quatre fases per tal de fer possible la necessària simultaneïtat del desenvolupament de l’obra i l’assistència sanitària. Respecte a l’hospital de dia, s’ha de construir un edifici nou de 4.000 metres quadrats distribuïts en tres plantes, i la remodelació de 2.500 metres quadrats més de l’edifici actual. Respecte al bloc quirúrgic, es preveu l’ampliació de sis quiròfans, que s’afegirien als onze actuals.