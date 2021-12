El sistema sanitari català ja estava desgastat abans que esclatés la pandèmia, però la covid-19 ha evidenciat unes mancances que els professionals reivindiquen constantment. Un dels problemes més evidents és la manca de professionals i, en els moments de creixement de la pandèmia, com aquesta sisena onada, s’accentua.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va fer unes declaracions diumenge passat en què augurava un pronòstic bastant pessimista de cara a les properes setmanes. De fet, va vaticinar que durant la setmana de Nadal els casos de covid-19 s’hauran doblat a Catalunya i s’arribarà al pic d’aquesta onada. A més va avançar que hi haurà pressió assistencial «més intensa» a l’atenció primària. Aquesta darrera afirmació no ha agradat gens a l’àmbit sanitari i les reaccions no han tardat a arribar a través de les xarxes socials.

D’una banda, el cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, ha criticat en una piulada que «aquesta predicció no ens fa gens de gràcia» tenint en compte que la situació es va repetint quan hi ha festivitats i vacances, en referència al Nadal i l’estiu, principalment. «Al carrer, festa i a primària i hospitals, lluita continuada amb menys efectius», ha manifestat.

Paral·lelament, el president del Col·legi de Metges de Catalunya, Jaume Padrós, ha constatat en declaracions recents que no sempre es compleixen les mesures anti covid-19, sobretot en trobades a interiors sense mascareta. Respecte a això, ha mostrat preocupació pel previsible creixement de positius, que repercutirà en «més pressió al sistema sanitari i més incomoditats per a tothom, però també més malalts i potencialment més greus».

Finalment, la delegada del sindicat Metges de Catalunya a Girona i metgessa de família al Pla de l’Estany, Ia Jaumà, també ha mostrat malestar a les xarxes socials pel creixement de pressió assistencial als CAPs i que, per compensar-ho, no es prenguin mesures de reforç «per pal·liar la situació».

Creixement d’indicadors

D’altra banda, ahir la majoria d’indicadors van tornar a augmentar a la Regió Sanitària de Girona. El risc de rebrot es va situar ahir en 589 punts, setze més que el dia anterior. A més, la velocitat de transmissió de la covid-19 (Rt) es manté per sobre d’1, fet que significa que el contagi es manté descontrolat.

Per tot això, en l’última setmana el nombre de casos ha pujat un 23% respecte a l’anterior i es continua situant per sobre de 2.000. Seguidament, les visites per coronavirus a l’atenció primària gironina també van a l’alça. Ja s’han superat les 11.000 setmanals, pràcticament el doble que fa dues setmanes.

Finalment, després de dies d’estancament, el nombre d’ingressats va tornar a arribar al llindar de cent. A més, una altra dada preocupant és que es van sumar nou crítics més i el total ja supera la trentena. Aquesta xifra no s’assolia des de fa tres mesos.