L’Espai Santa Caterina de la seu de la Generalitat a Girona es va estrenar ahir com a punt de vacunació amb èxit rotund. Fins i tot abans que obrissin es van formar cues de persones que no tenien cita prèvia i d’altres que en tenien per a primera hora.

Malgrat tot, la població que predominava era la de més de 60 anys, que havia agafat cita prèvia per rebre la tercera dosi, anomenada «de reforç». Entre els primers vacunats amb la dosi de Moderna -marca que predomina actualment- hi havia Josep Saguer, de 69 anys, que no va dubtar «ni un moment» a demanar hora quan en va tenir l’oportunitat. «No entenc perquè em fan aquesta barreja de vacunes, tenint en compte que les dues primeres dosis van ser d’AstraZeneca i ara, Moderna. Però si diuen que no hi haurà cap problema, doncs endavant», explicava.

Joaquim Rabasseda i Margarida Matas, de 75 i 71 anys respectivament, també van rebre la tercera dosi. En el seu cas, però, les primeres que van rebre eren de Pfizer. Tampoc els va suposar cap problema aquest canvi en la marca i van destacar la importància de protegir-se contra la covid-19. «Segurament, ja ens podem anar acostumant a vacunar-nos cada any. Aniran sortint mutacions i noves variants i ens hem d’immunitzar», van destacar.

Després de rebre la vacuna, tothom s’esperava uns minuts de rigor en una zona habilitada a dins la mateixa sala. Hi havia tres boxos operatius, dos per a terceres dosis i un altre, per a primeres i segones. A primera hora, es van repartir números per a aquelles persones que no tenien cita prèvia i abans de les deu del matí ja es va penjar el cartell de «vacunes exhaurides». Tothom qui tenia cita, però, podia seguir vacunant-se.

«Em vacuno mig obligada»

Entre les persones que rebien la primera dosi, majoritàriament predominaven joves de menys de trenta anys. Una d’elles, Paula Vallvé de 24 anys, admetia que ho va fer «mig obligada», tenint en compte que sense el passaport Covid no pot fer vida normal. «No volia vacunar-me però no he tingut altre remei», criticava. Laia Borrell es trobava en una situació similar. «No em fiava d’aquestes vacunes, ja que s’han desenvolupat molt ràpidament. A més, tinc por a les agulles. Per tot plegat no m’havia volgut vacunar però al final també ho he acabat fent perquè soc cambrera i em pressionaven a la feina».

«Les expectatives són molt bones, l’ampliació del passaport ha motivat molta gent a vacunar-se» ANTÒNIA SABENCH - RESPONSABLE D’INFERMERIA I CONTINUÏTAT D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A L’ICS GIRONA

Finalment, també hi havia alguns joves que rebien la primera dosi perquè havien passat la covid-19 i no podien vacunar-se fins ara. Aquest és el cas de Laia Cuixart, de 18 anys. «He vingut sense cita prèvia a les 8 del matí i després d’una hora de cua me l’han posada. En el meu cas, no tinc cap inconvenient a vacunar-me, però no ho havia pogut fer fins ara».

800 dosis diàries

La responsable d’infermeria i continuïtat d’atenció primària a l’ICS Girona, Antònia Sabench, va confirmar que l’ampliació del passaport Covid ha fet incrementar la demanda de peticions per a vacunar-se. «És un dels motius que ha fet decidir la gent a vacunar-se».

Per donar resposta a aquesta població, el punt de Girona té previst administrar 800 dosis diàries programades i en reservarà un centenar més per a qui vingui sense cita prèvia. «Recomanem que la població programi la cita a través de la pàgina web per tal d’evitar fer cues».

Sabench va recordar que aquest espai està destinat a persones de Girona i la població de la resta de la província té diferents punts de referència ubicats a Olot, Ripoll, Blanes i Calella. Dilluns obrirà el de Figueres i Salut també està estudiant obrir-ne un de nou al Baix Empordà. De moment, per cobrir aquesta mancança a la comarca, cada dia s’organitzen jornades de vacunació sense cita prèvia a diferents àrees bàsiques de salut. D’altra banda, i de forma paral·lela, els centres d’atenció primària de la regió sanitària segueixen vacunant de forma massiva i organitzen jornades sense cita prèvia. Les cues als punts de vacunació es van reproduir a diversos llocs de la província ahir.

Finalment, Antònia Sabench va destacar que les expectatives són «molt bones». De fet, cada vegada que s’obren cites disponibles, «s’omplen ràpidament».

Cal tenir present, que també s’estan administrant dosis de reforç a personal sanitari i sociosanitari als mateixos punts on treballen.