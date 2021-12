La Generalitat ha reclamat a Renfe que restitueixi «quan abans millor» el Tren Blanc -corresponent a la línia R3, que passa per Ripoll i Puigcerdà- que connecta amb les estacions d’esquí a primera hora del matí en cap de setmana i festius. Així ho va explicar el vicepresident, Jordi Puigneró, que va recordar que el servei es va eliminar durant la pandèmia.

Renfe va replicar que el dèficit de maquinistes que pateix per culpa dels retards en la formació i homologació de nous per la pandèmia els impedeix oferir el 100% dels serveis que oferia el 2019, entre els quals el del Tren Blanc. Per això, demana al Govern que si el vol recuperar abans assenyali quins altres serveis «vol treure» per tal de fer-ho possible.

Des que la plataforma d’usuaris de l’R3 va denunciar-ho, diferents punts del territori s’han sumat a la petició de recuperar-lo. «Algú ens hauria de comunicar oficialment la supressió i explicar com és que es potencia l’ús del cotxe i es perjudica el territori, generant-nos aquestes cues constants i la carbonizació que comporten!», va assegurar el president del Consell Comarcal del Ripollès Joaquim Colomer. «Si ja tenim problemes de cues infernals cada cap de setmana, en punts com Ripoll o Ribes de Freser, sembla il·lògic que es prenguin decisions com aquesta», va afegir.