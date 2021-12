Els divorcis a la província de Girona han davallat un 29% durant el tercer trimestre si es compara amb el mateix període de l’any passat, en plena pandèmia del coronavirus. Precisament, durant l’any passat les demandes van experimentar un fort creixement entre juliol i setembre després d’un període de confinament, restriccions i aturada judicial.

Durant aquests tres mesos s’han presentat un total de 312 dissolucions matrimonials, la xifra trimestral més baixa del que portem d’any. Les demandes consensuades (187) han superat, com és habitual, les no consensuades (125).

Entre el primer i el tercer trimestre d’enguany s’han registrat un total de 1.093 demandes, un 2,5% menys que les que s’havien presentat durant els primers tres primers trimestres de l’any el 2020. La xifra també suposa una caiguda d’un 9% si la comparem amb el mateix període de l’últim any prepandèmic.

Si mirem les xifres per jutjats, els de Girona són els que més demandes de divorci han rebut, concretament 75, i de les quals 48 han sigut per acord mutu. Figueres és el segon partit judicial amb més dissolucions, amb 54. En aquest cas, se n’han registrat més de contencioses (28) que de consensuades (26). A la Bisbal d’Empordà s’ha donat la mateixa situació i s’han presentat 22 divorcis contenciosos per davant de 14 de mutu acord.

Pel que fa al registre de parella estable de Catalunya, s’han produït vuit ruptures, una menys que durant el trimestre anterior.

Les custòdies, de mutu acord

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), durant el tercer trimestre no s’ha presentat cap petició de nul·litat matrimonial a la província, i s’han produït 13 separacions, nou de les quals de mutu acord.

En aquest període, els matrimonis separats que han resolt acords de custòdia dels fills menors d’edat de forma amistosa han superat les que han anat per la via contenciosa. Concretament, s’han fet 172 tràmits de guarda i custòdia dels fills, dels quals 96 han sigut de mutu acord. En canvi, 76 més han anat per la via contenciosa.

En canvi, els tràmits de modificacions de mesures, que es demana al jutjat quan un dels progenitors vol canviar un dels acords d’una custòdia com ara el règim de visites, la pensió alimentària o les pernoctacions, segueixen sent majoritàriament contencioses. Durant el tercer trimestre se n’han presentat 76 que no han estat consensuades, mentre que 41 han sigut acordades. Aquest tipus de demandes van créixer durant els primers mesos de pandèmia, perquè el confinament, les restriccions i el perill de contagi van alterar els règims de visites i molts pares van estar molts mesos sense veure els seus fills.