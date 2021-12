El PSC de les comarques gironines ha demanat, en les seves esmenes als pressupostos de la Generalitat, que s’incrementin les inversions en sanitat i educació, i que es destinin partides per a la variant d’Olot i de les Preses. En total, han presentat esmenes per valor d’1,8 milions d’euros a la demarcació. Els socialistes recorden que el pressupost de la Generalitat és «poc generós» amb les comarques gironines, ja que a la província hi viu un 10% de la població catalana però les inversions al territori signifiquen només el 6,5%.

Les esmenes socialistes inclouen un milió d’euros per al projecte executiu de les variants de d’Olot i les Preses. A més, també han demanat una partida de 100.000 euros per al projecte de millora del parc de bombers de la Jonquera i 100.000 més per a la redacció del projecte del nou parc de bombers de Lloret de Mar. D’altra banda, inclouen també una petició de 100.000 euros per a la revisió del projecte executiu de la variant de la Bisbal.

En l’àmbit de la salut, han demanat 200.000 euros per licitar el projecte del nou hospital Josep Trueta a Salt (150.000 euros) i el projecte del nou CAP Eixample de Girona (50.000 euros). Els diputats socialistes lamenten que «el nou Trueta no sigui una realitat després de tants anys d’esperar-lo», i han recordat que el Govern no havia atès peticions urgents en l’àmbit de la sanitat com el CAP de l’Eixample.

Pel que fa l’educació, els socialistes han fet esmenes per valor de 300.00 euros. Concretament, volen 50.000 euros per al projecte bàsic de l‘escola l’Empordanet de la Bisbal, 50.000 per al projecte de l’institut escola de Sant Joan les Abadesses, 100.000 euros per a la millora de l’institut Salvador Espriu de Salt, 50.00 per a l’institut Salvador Sunyer i 50.000 euros per a l’Escola d’Adults de Salt.