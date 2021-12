L’Auditori de Girona va acollir ahir la segona jornada per la implementació de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, organitzada per la Diputació i que va reunir un centenar de persones. Al llarg de tot el matí, es van posar en comú experiències relacionades amb la sostenibilitat. Segons va indicar la corporació, l’objectiu és complir amb objectius com la lluita contra el canvi climàtic, la fi de la pobresa, la garantia de la salut pública, el creixement sostenible i la pau.

La jornada es va desenvolupar en dues taules rodones. La primera, titulada L’impuls de l’Agenda 2030 des del món local, va comptar amb la presència del diputat Joan Fàbrega; la diputada per l’Agenda 2030 i els ODS de la Diputació de Barcelona, Núria Parlon; la diputada d’Ocupació i Emprenedoria de la Diputació de Tarragona, Carme Ferrer, i el diputat i vicepresident de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, Carles Gibert. En aquesta sessió, les institucions van compartir les seves iniciatives relacionades amb l’Agenda 2030. En la segona part de la jornada, amb la taula rodona Les aliances, element imprescindible per assolir els ODS, hi van participar el rector de la UdG, Quim Salvi; la secretària d’Acció Climàtica de la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Barnadas; el cuiner d’El Celler de Can Roca i ambaixador de bona voluntat del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, Joan Roca; el president del Clúster Èxit i del Grup MIFAS, Albert Carbonell, i la directora d’ADOS Sostenibilidad y Clima, Ainhoa Gea. En aquesta taula, els experts van destacar la importància de les aliances de diferents sectors per aconseguir un desenvolupament sostenible. L’objectiu, van dir, és clar: treballar plegats perquè la demarcació de Girona integri el desenvolupament sostenible com una de les seves prioritats i que la sostenibilitat esdevingui una realitat a tots nivells. Durant la seva intervenció en l’acte, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va destacar que «la sostenibilitat no són només actuacions en l’àmbit mediambiental sinó també les bones pràctiques que s’han de portar a terme en l’àmbit econòmic, social, de la salut i del bon govern».