Els maquinistes de tren agrupats en el sindicat Semaf han atribuït els accidents de Sils i de Ribes de Freser al manteniment «deficient» de la xarxa ferroviària. El dos sinistres ocorreguts a les comarques gironines -el primer el 25 d’octubre, amb dotze ferits lleus, quan el tren va xocar amb un arbre caigut a les vies entre Sils i Caldes de Malavella, i el segon el 3 de desembre quan un despreniment entre Planoles i Ribes va fer descarrilar un comboi- formen part dels set comptabilitzats pel sindicat en les darreres sis setmanes arreu de l’Estat. Semaf insta el Ministeri de Transports a «millorar el servei» de la xarxa que «vertebra millor» el territori i que transporta 470 milions de viatgers cada any.

El sindicat de maquinistes afirma que tant la xarxa convencional com la d’ample mètric presenten incidències «cada cop amb més freqüència» davant la «desatenció continuada» i la «manca» del manteniment «adequat» per al funcionament correcte de la infraestructura. Semaf atribueix la responsabilitat de la situació al Ministeri de Transports i a l’empresa gestora de la xarxa ferroviària Adif.

Ahir al vespre, el servei de Rodalies de Renfe de la línia R3 va quedar interromput entre la Molina i Puigcerdà a causa d’un arbre que va caure a les vies. Tècnics d’Adif, l’empresa que gestiona la infraestructura, es van desplaçar al punt de l’incident per retirar l’arbre i inspeccionar si havia causat danys a la infraestructura.

Precisament ahir, el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, va anunciar que aquest mateix cap de setmana Renfe tenia previst reprendre el servei del Tren Blanc de l’R3. Es tracta d’un servei semidirecte que uneix l’Hospitalet de Llobregat amb Puigcerdà els dissabtes, diumenges i festius de la temporada de neu. La Generalitat acusa Renfe de suspendre el servei de manera unilateral al·legant falta de maquinistes. Per a Gavín, però, «no és cap argument» i veu en el traspàs «absolut i complet» de Rodalies l’única sortida a aquesta situació. El secretari de Mobilitat va demanar ja fa dies per carta a Renfe la restitució del servei de la línia Binèfar-Lleida. Gavín recordar que, tot i no tenir competències en aquesta línia, afecta molts veïns de Lleida.

Gavín va recordar que quan el Govern es va assabentar que el servei del Tren Blanc s’havia suspès, van «exigir» que el servei es tornés a posar en marxa. Finalment, serà aquest cap de setmana quan tornarà a funcionar amb continuïtat, va garantir Gavín.

Per al secretari de Territori i Mobilitat, la supressió d’aquests serveis entra en total contradicció amb les actuacions que s’estan duent a terme per a la potenciació dels serveis de transport públic i la mobilitat sostenible.

El tren funciona des del 2011, fa 10 anys, i circulava a primera hora del matí en sentit Puigcerdà amb parada a Barcelona, Granollers-Canovelles, Vic, Ripoll, Ribes de Freser i la Molina. A la tarda feia el trajecte de tornada amb l’objectiu de facilitar i promoure l’accés en transport públic a les estacions d’esquí.

D’altra banda, la suspensió fa setmanes de la línia Binèfar-Lleida també es va prendre de forma «unilateral», segons Gavín, i així ho va transmetre per carta a Renfe, argumentant que aquesta decisió comportarà «un perjudici important als usuaris» i a la mobilitat a l’entorn de Lleida. Per aquest motiu va requerir fer les actuacions necessàries per a mantenir l’oferta actual de serveis.