Les deficiències del transport públic a Catalunya, incloent-hi les comarques gironines, van ser un dels temes que van centrar la intervenció de l’arquitecta Maria Buhigas. «Ens gastem un pastón en fer AVEs, però quan arribes a Girona o Figueres, quina capil·laritat hi ha?», es va preguntar, tot recordant que l’única manera de traslladar-se des d’aquestes estacions als municipis de l’entorn «és amb autobusos subvencionats per la Generalitat». Tot plegat amb uns horaris que, segons va recordar, «mai van d’acord amb els dels trens, i per tant no fucionen».

Així, Buhigas va considerar que desplaçar-se per Catalunya amb transport públic és un acte «voluntarista». Segons va demanar, per tal que el transport públic funcioni «cal que hi hagi un horari i un recorregut fiables, que et permetin connectar amb ciutats més grans i que tingui coherència amb la sortida d’escoles i instituts o de serveis». Des del seu punt de vista, «això no va de diners, sinó de seure i ordenar horaris».

Buhigas va insistir en la necessitat de cooperació supramunicipal, però va advertir que Catalunya «és un país de capelletes» i que «a l’ADN no hi portem el gent de la col·laboració». I com a exemple, va posar el cas dels polígons: «Cada municipi en volia un, pensant que els cauria un manat d’empreses disposades a instal·lar-s’hi», va indicar. Però no només va ser així, sinó que sovint aquests polígons han acabat «trinxats» en petites peces «que no porten enlloc» i els municipis no tenen cap incentiu per col·laborar amb els veïns perquè saben que els impostos com l’IBI els cobraran els que tinguin les empreses en el seu terreny. «No hi ha hagut mai a Catalunya una planificació estratègica en política econòmica i industrial, només hi ha oportunisme i curtplacisme», va concloure.